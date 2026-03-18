Asalto a la cima de la Liga MX; hora y dónde ver Chivas vs León
Las Chivas podrían escalar esta noche al liderato general de la Liga MX; se enfrentan a León que vive una crisis y falta de entrenador.
Luego de los empates de Toluca y Cruz Azul en la jornada 12, las Chivas tienen la oportunidad de volver a subir a la cima de la Liga MX si son capaces de vencer a León en un duelo que tenían pendiente.
El conjunto del Guadalajara venció a Santos por goleada con dos tanto de la "Hormiga" González y ahora se enfila a lo más alto, luego de haber caído hasta el tercer puesto por los descalabros frente a Cruz Azul y Toluca
¿Qué necesita Chivas para ser líder de la Liga MX?
Las Chivas suman hasta ahora 8 partidos ganados y dos derrotas, con las que suman 24 unidades, razón por la que solamente una victoria les daría la cima; Cruz Azul es líder con 26 y le sigue Toluca con 25 puntos.
El Rebaño Sagrado se mide ante un León en crisis ya que ocupa el lugar 15 solo por arriba de Mazatlán, Querétaro y Santos, y aparecerá en la cancha tras la reciente renuncia de Ignacio Ambriz.
Calendario de las Chivas para el cierre de la Liga MX
- Jornada 12 de 17
Monterrey vs Guadalajara
- Jornada 13 de 17
Guadalajara vs Pumas
- Jornada 14 de 17
Tigres vs Guadalajara
- Jornada 15 de 17
Guadalajara vs Puebla
- Jornada 16 de 17
Necaxa vs Guadalajara
- Jornada 17 de 17
Guadalajara vs Tijuana
¿Dónde y a qué hora ver Chivas vs León?
El juego de Chivas vs León se disputará a las 8:07 de la noche y se transmitirá por Amazon Prime.
Para este partido, Daniel Aguirre cumplió con su partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y fue considerado para enfrentar a los Esmeraldas. Por el contrario, Richard Ledezma vio su quinta tarjeta amarilla del Clausura 2026 ante Santos y tendrá que cumplir con su sanción de 1 juego.
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