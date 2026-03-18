Asalto a la cima de la Liga MX; hora y dónde ver Chivas vs León

Luego de los empates de Toluca y Cruz Azul en la jornada 12, las Chivas tienen la oportunidad de volver a subir a la cima de la Liga MX si son capaces de vencer a León en un duelo que tenían pendiente.

El conjunto del Guadalajara venció a Santos por goleada con dos tanto de la "Hormiga" González y ahora se enfila a lo más alto, luego de haber caído hasta el tercer puesto por los descalabros frente a Cruz Azul y Toluca

¿Qué necesita Chivas para ser líder de la Liga MX?

Las Chivas suman hasta ahora 8 partidos ganados y dos derrotas, con las que suman 24 unidades, razón por la que solamente una victoria les daría la cima; Cruz Azul es líder con 26 y le sigue Toluca con 25 puntos.

El Rebaño Sagrado se mide ante un León en crisis ya que ocupa el lugar 15 solo por arriba de Mazatlán, Querétaro y Santos, y aparecerá en la cancha tras la reciente renuncia de Ignacio Ambriz.

Calendario de las Chivas para el cierre de la Liga MX

Jornada 12 de 17

Monterrey vs Guadalajara

Jornada 13 de 17

Guadalajara vs Pumas

Jornada 14 de 17

Tigres vs Guadalajara

Jornada 15 de 17

Guadalajara vs Puebla

Jornada 16 de 17

Necaxa vs Guadalajara

Jornada 17 de 17

Guadalajara vs Tijuana

¿Dónde y a qué hora ver Chivas vs León?

El juego de Chivas vs León se disputará a las 8:07 de la noche y se transmitirá por Amazon Prime.

Para este partido, Daniel Aguirre cumplió con su partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y fue considerado para enfrentar a los Esmeraldas. Por el contrario, Richard Ledezma vio su quinta tarjeta amarilla del Clausura 2026 ante Santos y tendrá que cumplir con su sanción de 1 juego.