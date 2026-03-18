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Asalto a la cima de la Liga MX; hora y dónde ver Chivas vs León

Las Chivas podrían escalar esta noche al liderato general de la Liga MX; se enfrentan a León que vive una crisis y falta de entrenador.

Chivas
Las Chivas avanzan tercero de la tabla general de la Liga MX|Getty Images

Escrito por: Samuel Aguirre

Luego de los empates de Toluca y Cruz Azul en la jornada 12, las Chivas tienen la oportunidad de volver a subir a la cima de la Liga MX si son capaces de vencer a León en un duelo que tenían pendiente.

El conjunto del Guadalajara venció a Santos por goleada con dos tanto de la "Hormiga" González y ahora se enfila a lo más alto, luego de haber caído hasta el tercer puesto por los descalabros frente a Cruz Azul y Toluca

¿Qué necesita Chivas para ser líder de la Liga MX?

Las Chivas suman hasta ahora 8 partidos ganados y dos derrotas, con las que suman 24 unidades, razón por la que solamente una victoria les daría la cima; Cruz Azul es líder con 26 y le sigue Toluca con 25 puntos.

El Rebaño Sagrado se mide ante un León en crisis ya que ocupa el lugar 15 solo por arriba de Mazatlán, Querétaro y Santos, y aparecerá en la cancha tras la reciente renuncia de Ignacio Ambriz.

Calendario de las Chivas para el cierre de la Liga MX

  • Jornada 12 de 17

Monterrey vs Guadalajara

  • Jornada 13 de 17

Guadalajara vs Pumas

  • Jornada 14 de 17

Tigres vs Guadalajara

  • Jornada 15 de 17

Guadalajara vs Puebla

  • Jornada 16 de 17

Necaxa vs Guadalajara

  • Jornada 17 de 17

Guadalajara vs Tijuana

¿Dónde y a qué hora ver Chivas vs León?

El juego de Chivas vs León se disputará a las 8:07 de la noche y se transmitirá por Amazon Prime.

Para este partido, Daniel Aguirre cumplió con su partido de suspensión por acumulación de amonestaciones y fue considerado para enfrentar a los Esmeraldas. Por el contrario, Richard Ledezma vio su quinta tarjeta amarilla del Clausura 2026 ante Santos y tendrá que cumplir con su sanción de 1 juego.

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