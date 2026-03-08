De Chivas al más grande de Países Bajos: Óscar García es nuevo DT del Ajax

El nombre de Óscar García se hizo conocido en México cuando llegó a Chivas a finales del 2024. Un técnico español que, sin muchos reflectores, estuvo a cargo del equipo más famoso de la Liga MX y que, ahora, más de un año después, da un salto en su carrera y se convierte en entrenador del Ajax, en Países Bajos.

García no pudo ganar nada con el Guadalajara. De hecho su gestión fue interrumpida por los malos resultados y esto lo dejó sin trabajo durante varios meses, hasta que llegó al equipo sub 21 del Ajax en febrero del 2026, para que un mes después escale como técnico del primer equipo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ajax anuncia a Óscar García como director técnico

La situación actual del Ajax es preocupante. Es el equipo con más títulos de Países Bajos y es un grande del futbol europeo, aunque su momento actual dista mucho de su historia. De hecho, el entrenador Fred Grim tuvo que ser destituido por no conseguir los resultados esperados.

Gracias a esto, la directiva del Ajax optó por darle las riendas del primer equipo a Óscar García, quien trabajó con la sub21 y ya conoce la filosofía del club. Se confirmó que se quedará hasta final de temporada y que su continuidad estará sujeta a los resultados que pueda obtener.

Para darnos una idea, el Ajax marcha en el 5to lugar de la Eredivisie, algo atípico para ellos, considerando que siempre compiten en el 1er o 2do lugar. Ahora, la obligación de Óscar García es conseguir victorias para subir escalones y calificar al equipo a zona de Champions League.

Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy. — AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026

El paso de Óscar García con Chivas

Para algunos fanáticos, Óscar García fue quien dejó las bases del Guadalajara actual que compite en los primeros lugares de la Liga MX, sin embargo, durante su gestión los resultados fueron negativos.

Aunque García intentó implementar un estilo de juego atractivo con Chivas y logró mejorar el equipo en varios aspectos, no fue suficiente para reflejarse con triunfos y esto le hizo dar un paso al costado sin tan siquiera haber terminado un torneo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.