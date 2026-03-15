Antonelli logra una victoria épica y Checo Pérez vive una pesadilla; así quedaron las posiciones de F1 tras GP de China

Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes conquistó el Gran Premio de China 2026 y consiguió su primera victoria en el campeonato, un triunfo que además terminó con una sequía de casi dos décadas para Italia en la categoría reina del automovilismo.

Con apenas 19 años, Antonelli dominó prácticamente toda la carrera tras salir desde la pole position y liderar gran parte de las vueltas en el circuito asiático.

La victoria también significó un contundente 1-2 para Mercedes, con George Russell en el segundo lugar y Lewis Hamilton completando el podio en su primera temporada con Ferrari.

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Andrea Kimi Antonelli gana el GP de China 2026 y rompe sequía para Italia

El dominio de Antonelli comenzó desde la clasificación y se confirmó el domingo con una carrera sólida en la que supo administrar el ritmo y las estrategias de neumáticos.

Además del triunfo, Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar una carrera en la historia de la Fórmula 1, sólo por detrás de Max Verstappen, quien ganó el Gran Premio de España de 2016 con 18 años.

Así van las posiciones del Campeonato de Pilotos de F1 2026

Tras las primeras carreras de la temporada, la lucha por el campeonato comienza a tomar forma. George Russell lidera la clasificación, seguido muy de cerca por Antonelli.

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Las posiciones del campeonato de pilotos son las siguientes:



George Russell – 51 puntos

Andrea Kimi Antonelli – 47 puntos

Charles Leclerc – 34 puntos

Lewis Hamilton – 33 puntos

Oliver Bearman – 17 puntos

Lando Norris – 15 puntos

Pierre Gasly – 9 puntos

Max Verstappen – 8 puntos

Liam Lawson – 8 puntos

Arvid Lindblad – 4 puntos

Isack Hadjar – 4 puntos

Oscar Piastri – 3 puntos

Carlos Sainz – 2 puntos

Gabriel Bortoleto – 2 puntos

Franco Colapinto – 1 punto

Esteban Ocon – 0 puntos

Nico Hulkenberg – 0 puntos

Alex Albon – 0 puntos

Valtteri Bottas – 0 puntos

Sergio Checo Pérez – 0 puntos

Fernando Alonso – 0 puntos

Lance Stroll – 0 puntos

Checo Pérez sufre en China y termina fuera de los puntos

Para el mexicano Sergio Checo Pérez la carrera fue complicada. Aunque tuvo una gran salida al inicio, un contacto con su compañero Valtteri Bottas lo hizo trompear y caer al fondo del pelotón.

A lo largo de la competencia el tapatío también reportó problemas de potencia en su monoplaza y terminó en el lugar 15, lejos de la zona de puntos.

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Sigue el Gran Premio de Japón

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Japón, que se disputará en el histórico circuito de Suzuka, uno de los trazados más exigentes del calendario.

Es importante mencionar que los Gran Premio de Bahrain y Arabi Saudí se cancelaron debido a los conflictos en Medio Oriente.

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