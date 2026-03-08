Resultados GP de Australia 2026: La posición final de Checo Pérez y la tabla del mundial de Fórmula 1

El regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas en el arranque de la temporada 2026. El piloto mexicano finalizó en la posición 16 durante el Gran Premio de Australia 2026, primera carrera del campeonato, en lo que también representó el debut oficial de Cadillac dentro de la categoría.

Aunque el resultado quedó lejos de los puntos, el tapatío logró cumplir el objetivo principal del equipo: terminar la carrera y acumular kilómetros con el nuevo monoplaza MAC-26.

Pérez fue el último de los pilotos que completaron la competencia en el Circuito de Albert Park, pero superó a varios competidores que abandonaron, entre ellos figuras importantes como Oscar Piastri y su propio compañero de equipo Valtteri Bottas, quien no logró terminar la prueba.

¿Qué dijo Checo Pérez tras su debut con Cadillac en Fórmula 1 2026?

Después de cruzar la meta, Pérez envió un mensaje por radio a su escudería destacando el esfuerzo del equipo y mostrando optimismo de cara al futuro.

El piloto mexicano aseguró que el nuevo contexto de la Fórmula 1 exige una rápida adaptación, especialmente por las características de los autos de la nueva normativa, que ahora cuentan con motores híbridos con una distribución energética cercana al 50% entre potencia térmica y eléctrica.

“Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. La salida es una locura, muy complicada, pero lo importante es que acabé la carrera”, explicó.

Checo Pérez terminó en el lugar 14 en su primera práctica de F1 con Cadillac

Resultados del GP de Australia 2026: Mercedes domina el inicio de temporada

La carrera en Melbourne fue dominada por George Russell, quien consiguió la victoria y lideró un contundente doblete para Mercedes junto al joven italiano Kimi Antonelli, que terminó en la segunda posición.

El podio lo completó Charles Leclerc con Ferrari, mientras que Lando Norris, actual campeón del mundo, comenzó la defensa de su título con un quinto lugar, justo por delante de Max Verstappen, quien protagonizó una remontada tras arrancar desde el fondo de la parrilla.

La carrera también estuvo marcada por varios abandonos, incluidos Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y el propio Bottas.

Así quedó el campeonato de pilotos tras el GP de Australia 2026

Después de la primera fecha de la temporada, Russell lidera el campeonato con 25 puntos, seguido por Antonelli con 18 y Leclerc con 15.

Top 10 del campeonato:



George Russell – 25 pts Kimi Antonelli – 18 pts Charles Leclerc – 15 pts Lewis Hamilton – 12 pts Lando Norris Max Verstappen – 8 pts Oliver Bearman – 6 pts Arvid Lindblad – 4 pts Gabriel Bortoleto – 2 pts Pierre Gasly – 1 pt

Checo Pérez se ubica en la posición 16 del campeonato sin unidades.

Sigue el Gran Premio de China 2026

La temporada continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de China 2026, antes de que el campeonato viaje a Japón para la tercera fecha del calendario, donde Cadillac buscará dar sus primeros pasos competitivos en la Fórmula 1.

