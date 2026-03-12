A un año de su reapertura, el Pirata Fuente sigue sin futbol y con falta de transparencia de Rocío Nahle

A casi un año de la reinauguración del Estadio Luis “Pirata” Fuente en el estado de Veracruz el futbol profesional sigue sin regresar al puerto jarocho, lo cual ha levantado dudas e incertidumbre por la falta de transparencia del gobierno local liderado actualmente por la morenista, Rocío Nahle.

Y es que a pesar de que la actual gobernadora prometió que el futbol profesional como el de la Liga MX o Liga de Expansión regresarían al estado, hasta el momento esto luce lejano, lo cual ha llevado a que el inmueble luzca como un “elefante blanco”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡La corrió! Rocío Nahle ignora a una madre que pedía justicia para su hija: VIDEO La gobernadora de Veracruz fue duramente criticada en redes sociales tras la viralización de un video en el que ignora y minimiza el dolor de una madre. 08 octubre, 2025

Denuncian falta de transparencia en caso del estadio Luis “Puente” Fuente

Más allá de la falta de cumplimiento sobre el regreso del futbol al estado jarocho, se ha mostrado cierta preocupación en lo económico, pues la rehabilitación del Luis “Pirata” Fuente generó una inversión de más de mil 600 millones de pesos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin generar ganancias en favor de las y los veracruzanos.

Información dada a conocer por Azteca Noticias Veracruz, señala que la Auditoría Superior de la Federación se encuentra investigando el uso de los recursos en esta obra, pues se dieron señalamientos sobre un posible mal manejo de 160 millones de pesos que no han sido aclarados hasta el momento por la misma Rocío Nahle.

Rocío Nahle prometió el regreso del futbol al puerto de Veracruz

Vale la pena mencionar que a lo largo de los últimos meses, la misma gobernadora del estado de Veracruz señaló que uno de sus objetivos principales era el regreso de la Liga MX o la Liga de Expansión al Estadio Luis “Pirata” Fuente.

En su momento, se dio a conocer que se buscaba implementar el regreso de los Tiburones Rojos al balompié mexicano, sin embargo, hasta el momento no se ha generado avance alguno en ese sentido.

¿Por qué no se permitió el regreso del futbol a Veracruz por la Liga MX?

Información extraoficial señala que la Liga MX ha impedido el regreso del futbol a Veracruz por motivos legales en los Tiburones Rojos, los cuales fueron eliminados de toda competencia del balompié nacional en el 2019.

Ataque armado en pleno partido de futbol en Tuxpan, Veracruz

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.