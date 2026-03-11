México vs Italia: Dónde ver y lo que necesita la novena nacional para clasificar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La novena de México aún tiene el destino en sus manos dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026. La victoria de Italia sobre Estados Unidos por marcador de 8-6 cambió el panorama del Grupo B, dejando un escenario en el que el equipo tricolor puede asegurar su boleto a los cuartos de final dependiendo de lo que ocurra en su último partido.

El conjunto dirigido por Benjamín Gil enfrentará a Selección de Italia de Beisbol en un duelo que definirá a los clasificados del sector.

México llega con marca de 2-1 tras debutar con triunfo sobre Gran Bretaña y posteriormente aplastar a Brasil por 16-0 en seis entradas; sin embargo, sufrió su primera derrota ante Estados Unidos, lo que dejó el grupo abierto rumbo a la última jornada.

Y mientras exista una bandera en la tribuna y un ¡México!🗣️ que retumbe en el estadio…



La ilusión seguirá más viva que nunca🔥#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/hUduAHJMll — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué necesita México para clasificar en el Clásico Mundial de Beisbol?

El resultado entre Italia y Estados Unidos provocó un triple empate potencial en el grupo, por lo que el partido entre México e Italia será determinante para definir a los equipos que avanzarán.

Los escenarios son claros:



México clasifica automáticamente si vence a Italia

México y Estados Unidos avanzan si el equipo mexicano gana anotando cinco carreras o más

si el equipo mexicano gana anotando cinco carreras o más México e Italia avanzan si la victoria mexicana es con cuatro carreras o menos anotadas

si la victoria mexicana es con cuatro carreras o menos anotadas Italia y Estados Unidos avanzan si Italia derrota a México

Todos estos escenarios consideran que el partido se complete en las nueve entradas reglamentarias.

México gana primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial

¿Cómo funcionan los criterios de desempate en el Clásico Mundial?

En caso de que dos o más selecciones terminen con el mismo récord, el reglamento del Clásico Mundial de Beisbol establece varios criterios para definir a los clasificados.

El primero es el resultado directo entre los equipos empatados. Si el empate persiste, se revisan los resultados obtenidos únicamente entre los equipos involucrados.

Si aún no hay diferencia, se aplica el TQB (Team Quality Balance), una fórmula que evalúa la productividad ofensiva frente a las carreras permitidas. Después se considera el ER-TQB, que analiza el promedio de carreras limpias recibidas.

En última instancia también se revisa el promedio de bateo colectivo y, si todo sigue igualado, el reglamento contempla incluso un sorteo del comité organizador.

Snoopy "juega" para México", precio y dónde comprar el bobblehead del Clásico Mundial de Beisbol El beisbol en México ha ganado mucha popularidad últimamente y Snoopy ya se puso la franela tricolor. 10 marzo, 2026

Dónde ver México vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Fecha: miércoles 11 de marzo de 2026

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Daikin Park

Transmisión: Disney+

Con el panorama completamente abierto, la selección mexicana buscará una victoria que le permita mantenerse con vida en el torneo y avanzar a la siguiente ronda. El margen es claro: ganar significa seguir soñando con el título.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.