Snoopy “juega” para México”, precio y dónde comprar el bobblehead del Clásico Mundial de Beisbol

Peanuts es uno de los personajes más populares y queridos en México y el mundo y FOCO lanzó una colección de bobbleheads de Snoopy y Charlie Brown del Clásico Mundial de Beisbol y están increíbles, aquí te contamos dónde puedes comprar el tuyo pues hay varios modelos diferentes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Snoopy llega al Clásico Mundial de Beisbol

Con el objetivo de unir la pasión deportiva, nostalgia y el nacionalismo, el fabricante de mercancía de colección FOCO lanzó a la venta unos muñecos coleccionables adorables.

Se trata de los bobblehead que mueven la cabeza de forma animada pero inspirados en Snoopy y Charlie Brown. El México Snoopy Peanuts 2026 WCB viste la franela blanca de la novena mexicana y porta una gorra verde del equipo con la letra M y un bat alusivo a la bandera de México.

El personaje esta parado sobre una base de un mundo y enfrente tiene una placa con el nombre de México y en el cintillo inferior las banderas de los países participantes. La figura esta hecha y pintada a mano y mide 22.6 centímetros.

Precio y dónde conseguir el Snoopy beisbolista?

Este muñeco de colección esta disponible en la tienda en línea de FOCO y tiene un precio de 986 pesos más gastos de envío debido a que el producto es de importación. Hay de la selección de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, Canadá y México.

La fecha de entrega límite es el 31 de agosto de 2026 y esta limitado a dos muñequitos por cliente y se verificará que las direcciones no se repitan para evitar la reventa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.