¡Comienza el Clásico! México vs USA: EN VIVO, resultado del Mundial de Beisbol hoy 9 de marzo de 2026
Tanto México como USA ganaron sus primeros dos partidos en el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que este partido definirá al primer calificado del grupo.
El partido de México vs USA en el Clásico Mundial de Béisbol siempre es uno de los más atractivos del calendario y este 2026 no fue la excepción. Este año los estadounidenses trajeron el mejor equipo que han tenido en el torneo y saben que ganar es una obligación, pero México sigue soñando con dar una sorpresa histórica y volver a vencerlos en el diamante.
MÉXICO 0-0 USA: Resultado en vivo del Clásico Mundial de Béisbol
Primera entrada
- Estados Unidos al bat
- México fuera; Skenes logra los 3 outs.
- ¡COMIENZA EL PARTIDO! México arranca al bat
Se canta el Play Ball en el Daikin Park 🗣️— Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 10, 2026
¡VAMOS MÉXICO! 🇲🇽 #EsMiSangre🩸🇲🇽
- Aquí puedes seguir el minuto a minuto del partido
- El juego comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Alineación confirmada de México:
¡Hoy se juega con el pecho por delante! 👊🏻— Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026
Este es el lineup que saldrá a defender nuestra bandera. 🇲🇽
Millones de corazones, un mismo grito… ¡VAMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/tA2FScvNdu
- El Daikin Park de Houston, Texas, tiene un lleno completo para este partido, en donde incluso se vendieron boletos para ver el partido de pie.
- México venció 16-0 a Brasil un día antes
- Estados Unidos venció 9-1 a Gran Bretaña dos días antes
- Estados Unidos venció 15-5 a Brasil en su debut del torneo
- México venció 8-2 a Gran Bretaña en su debut del torneo
A los mexicanos no nos asusta nada. 😮💨— Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026
Donde sea y contra quien sea, siempre vamos a pelear. 🔥
La historia no miente y no la pueden cambiar. 🫵🏻#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/QrsV5ZNKWf
México ha dominado a USA en los últimos Clásicos Mundiales de Beisbol
Cada edición, México aparece como la víctima ante Estados Unidos, sin embargo, las últimas tres veces que se han enfrentado, el triunfo ha sido para los mexicanos. De hecho, el último triunfo de la novena azteca en el 2023 fue uno de los más impactantes, ya que algunos aseguran que la caída de los estadounidenses para no levantar el título comenzó en ese encuentro.
¿A qué hora y dónde ver el México vs USA en el Clásico Mundial de Béisbol?
Los fanáticos marcamos el lunes 9 de marzo en nuestro calendario desde que conocimos el orden de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol. Aunque no es el mejor horario para muchos, la pelota comenzará a moverse desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Además, el encuentro se podrá disfrutar a través de la señal de streaming de Disney +, sin mencionar que en adn Noticias te contaremos el minuto a minuto del encuentro que ya es "el clásico del Clásico".
