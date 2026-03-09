¡Comienza el Clásico! México vs USA: EN VIVO, resultado del Mundial de Beisbol hoy 9 de marzo de 2026

El partido de México vs USA en el Clásico Mundial de Béisbol siempre es uno de los más atractivos del calendario y este 2026 no fue la excepción. Este año los estadounidenses trajeron el mejor equipo que han tenido en el torneo y saben que ganar es una obligación, pero México sigue soñando con dar una sorpresa histórica y volver a vencerlos en el diamante.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

MÉXICO 0-0 USA: Resultado en vivo del Clásico Mundial de Béisbol

Primera entrada

Estados Unidos al bat

México fuera; Skenes logra los 3 outs.

¡COMIENZA EL PARTIDO! México arranca al bat

Se canta el Play Ball en el Daikin Park 🗣️



¡VAMOS MÉXICO! 🇲🇽 #EsMiSangre🩸🇲🇽 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 10, 2026

Aquí puedes seguir el minuto a minuto del partido

El juego comienza a las 18:00 horas , tiempo del centro de México

, tiempo del centro de México Alineación confirmada de México:

¡Hoy se juega con el pecho por delante! 👊🏻



Este es el lineup que saldrá a defender nuestra bandera. 🇲🇽



Millones de corazones, un mismo grito… ¡VAMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/tA2FScvNdu — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

El Daikin Park de Houston, Texas, tiene un lleno completo para este partido, en donde incluso se vendieron boletos para ver el partido de pie.

México venció 16-0 a Brasil un día antes

Estados Unidos venció 9-1 a Gran Bretaña dos días antes

Estados Unidos venció 15-5 a Brasil en su debut del torneo

México venció 8-2 a Gran Bretaña en su debut del torneo

A los mexicanos no nos asusta nada. 😮‍💨



Donde sea y contra quien sea, siempre vamos a pelear. 🔥



La historia no miente y no la pueden cambiar. 🫵🏻#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/QrsV5ZNKWf — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

México ha dominado a USA en los últimos Clásicos Mundiales de Beisbol

Cada edición, México aparece como la víctima ante Estados Unidos, sin embargo, las últimas tres veces que se han enfrentado, el triunfo ha sido para los mexicanos. De hecho, el último triunfo de la novena azteca en el 2023 fue uno de los más impactantes, ya que algunos aseguran que la caída de los estadounidenses para no levantar el título comenzó en ese encuentro.

¿A qué hora y dónde ver el México vs USA en el Clásico Mundial de Béisbol?

Los fanáticos marcamos el lunes 9 de marzo en nuestro calendario desde que conocimos el orden de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol. Aunque no es el mejor horario para muchos, la pelota comenzará a moverse desde las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Además, el encuentro se podrá disfrutar a través de la señal de streaming de Disney +, sin mencionar que en adn Noticias te contaremos el minuto a minuto del encuentro que ya es "el clásico del Clásico".