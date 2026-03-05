México busca ser el “caballo negro” en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se robará los reflectores del mundo durante el mes de marzo y las expectativas para México son muy altas. Para muchos, el representativo nacional llevará a la mejor selección que han presentado en la historia y, aunque no son favoritos, esto es más que suficiente para creer que pueden dar una actuación sin precedentes.

Aunque México siempre ha dado una gran pelea en el Clásico Mundial de Béisbol, diferentes circunstancias lo han dejado eliminado en instancias tempranas. De hecho, su mejor actuación fue precisamente la del 2023, en donde lograron el tercer lugar al imponerse a Cuba en el partido decisivo, y en donde eliminaron a Puerto Rico de forma histórica en la ronda de cuartos de final.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Los rivales de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Para esta edición, el combinado mexicano se encuentra en el Grupo B, compartiendo con Brasil, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Gracias al formato del torneo, todos se enfrentarán en una ocasión y los dos equipos con mejores resultados podrán avanzar a la ronda de cuartos de final.

Al menos en este grupo, México es uno de los grandes favoritos para avanzar. Si bien Estados Unidos es uno de los máximos candidatos al título y se espera que avancen en el primer puesto, México se encuentra por debajo de ellos y las casas de apuestas lo ponen en la siguiente ronda avanzando como segundo lugar de grupo.

¿Qué podemos esperar de México en el Clásico Mundial de Béisbol?

El panorama es poco alentador para ganar el título, pero México ha demostrado que puede pelear contra cualquier selección. De hecho, antes de arrancar el torneo, el orden de favoritos en las casas de apuestas es:



Estados Unidos República Dominicana Japón Venezuela

Después podemos encontrar a México y Puerto Rico, quienes completan la lista de aspirantes al título, aunque muy por debajo de las selecciones mencionadas.

Fecha y horario de los partidos de México en el Clásico Mundial de Béisbol

México vs Reino Unido / 6 de marzo / 12:00 horas

Brasil vs México / 8 de marzo / 18:00 horas

México vs Estados Unidos / 9 de marzo / 18:00 horas

Italia vs México / 11 de marzo / 17:00 horas

Introducing the first-ever custom World Baseball Classic soundtrack 🎧



Featuring:

💿 Becky G, YEONJUN, Myke Towers, “Make It Count”

💿 Young Miko, “MVP”

💿 Fujii Kaze, “My Place”



Produced by Tainy, along with Jota Rosa and Albert Hype



The soundtrack is available now pic.twitter.com/kXuEVBZm8z — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 5, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.