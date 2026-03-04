México va por otro récord Guinness y todos pueden participar: La clase de fútbol más grande del mundo en el Zócalo

El Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto un objetivo muy llamativo previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: Tener la clase de fútbol más grande del mundo, reuniendo a miles de asistentes en la explanada del Zócalo y demostrando a millones que nuestro país tiene un amor enorme por este deporte.

Sobra decir que México será anfitrión del Mundial 2026 y, además de tratar de hacer lo mejor que pueda en los estadios, también busca crear un ambiente de amor por el deporte que se contagie incluso a los más indiferentes, por lo que este tipo de eventos serán cada vez más comunes previo al juego inicial.

Fecha y hora de la clase de futbol más grande del mundo en la CDMX

El evento tendrá lugar el domingo 15 de marzo en la explanada del Zócalo capitalino. La cita es a las 8:30 am, aunque se recomienda llegar con más anticipación para poder asegurar un buen lugar durante la clase.



Evento: Clase de futbol más grande del mundo

Fecha: 15 de marzo

Hora: 8:30 am

Y claro, la intención de hacer la clase en este horario es proteger a los miles de asistentes de los potentes rayos del sol, considerando que a las ocho treinta de la mañana no hay tanto problema por exponerse directamente.

¿Cómo registrarse para la clase de futbol más grande del mundo?

El proceso es muy sencillo y literalmente cualquier persona puede asistir. Aquí te dejamos los detalles:



Ingresar a www.indeporte.cdmx.gob.mx

Buscar la sección de " eventos "

" Llenar el formulario de inscripción

Ingresar el código personalizado

personalizado Recibir el correo de confirmación

de confirmación Imprimir la confirmación y firmarla

la y firmarla Presentar el documento en la entrega de paquetes para la clase

¡Y listo! Ahora podrás participar en la clase, a la cual se recomienda llegar con un desayuno ligero, sin mochila y con la mejor actitud para practicar las habilidades con el balón.

⚽⏳ ¡Aún estás a tiempo de ser parte de la Clase de Fútbol Más Grande del Mundo!



Inscríbete, entrena y vive este momento histórico junto a miles de personas. 🙌🔥



Si no has podido asistir a ninguna clase, ve al INDEPORTE en Av División del Norte 2333, Benito Juarez, CDMX ✅… pic.twitter.com/b2J7H3I1ml — SECTUR México (@SECTUR_mx) March 4, 2026

