Irak vendrá a México; por Mundial 2026, SRE agilizará trámite de visas para jugadores y directivos

El Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá está cada vez más cerca de disputarse, pues a finales de marzo se estarán llevando a cabo los partidos correspondientes al repechaje con los partidos Nueva Caledonia vs Jamaica y el Bolivia vs Surinam en Guadalajara y Monterrey respectivamente.

Es por ello que con la finalidad de prever y adelantar los trámites, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que estarán agilizando los procesos para que todos los jugadores y staff de la Selección de Irak, puedan llegar a nuestro país para disputar el segundo partido del repechaje que se dará ante los ganadores del Bolivia vs Surinam.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Comienzan los fraudes con boletos del Mundial 2026 y así operan Faltan menos de 100 días para el Mundial 2026 y ya comenzaron las primeras denuncias por fraudes en la venta de boletos, algo que podría incrementar en las próximas semanas 04 marzo, 2026

México facilitará visas para jugadores de Irak que jugarán el repechaje del Mundial 2026

Fue a través de un comunicado oficial emitido por la misma SRE, que se informó que gracias a que México no cuenta con una embajada en Irak, los jugadores y staff de la selección que disputará el repechaje del Mundial 2026 podrán hacer los trámites correspondientes en otros países de Medio Oriente.

Se señaló que gracias a que el espacio aéreo de Irak se encuentro cerrado por el conflicto armado en la zona, será principalmente la embajada mexicana en Emiratos Árabes Unidos la que podrá realizar el papeleo correspondiente.

¿En qué embajadas se podrán tramitar las visas para jugadores de Irak?

Más allá de los Emiratos Árabes Unidos, se detalló que los procesos para tramitar las visas de trabajo correspondientes para los jugadores de Irak, se podrán hacer en las siguientes embajadas:

Embajada de Turquía

Embajada de Grecia

Embajadas generales en Europa

Selecciones que jugarán el repechaje del Mundial 2026 en México

Más allá de la Selección de Irak, Bolivia y Surinam, es importante mencionar que serán las selecciones de Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo, los que estarán disputando el repechaje del Mundial 2026 en nuestro país.

Barcelona vence 3-0 al Atlético de Madrid, pero son eliminados en la Copa del Rey

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.