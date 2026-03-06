Ver EN VIVO el México vs Gran Bretaña hoy 6 de marzo de 2026 en el Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de Beisbol abre el telón de su participación en el Clásico Mundial, que se juega en Tokio, Japón; San Juan, Puerto Rico, y en dos ciudades de Estados Unidos, como son Houston, Texas, y Miami, Florida

Marcados como uno de los equipos que puede aspirar al título los peloteros mexicanos juegan su primer partido ante Gran Bretaña este mismo viernes en el Daikin Park de Houston, Texas.

MUCHO ÉXITO MUCHACHOS

Le deseamos los mejores deseos a nuestra Selección Mexicana de Beisbol que mañana inicia su participación en el Clásico Mundial, a poner en alto el nombre de Mexico. pic.twitter.com/MBDmeZ9YWZ — LMB memes (@LMB_memes) March 6, 2026

Ver el México vs Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol

El primer partido de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial de Beisbol lo podrás ver a través de la señal de streaming de Disney+ en punto de las 12 del mediodía.

Será un gran encuentro en el que México parte como favorito ante una selección de Gran Bretaña que no será fácil de vencer esta tarde en Houston.

