¡No te lo pierdas! Así es el calendario de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El Clásico Mundial de Béisbol está a punto de comenzar y hay altas expectativas para que la Selección Mexicana vuelva a llegar muy lejos. Para esta edición, el 'Tricolor' se encuentra en el Grupo B, en donde se enfrentará a Inglaterra, Brasil, Estados Unidos e Italia.

Veinte selecciones buscarán la gloria en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, luego de que Japón se coronara campeón en la edición pasada del 2023. Aunque los 'nipones' son favoritos para volver a lo más alto, Estados Unidos hará todo lo posible para demostrar que tiene a los mejores beisbolistas del mundo.

¿Cuál es el formato del Clásico Mundial de Béisbol?

El Mundial se juega con cinco grupos conformados por cinco selecciones en cada uno. Los países de cada grupo juegan un partido entre todos ellos y los dos mejores avanzan a la ronda de cuartos de final.

Para agilizar los traslados, la fase de grupos se jugará en diferentes países. El Grupo A jugará en San Juan, Puerto Rico; el Grupo B jugará en Houston, Estados Unidos; el Grupo C jugará en Japón y el Grupo D jugará en Miami, Estados Unidos (sede donde también se jugarán cuartos, semis y final).

¿Cuándo es el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Este mundial comenzará el 5 de marzo en Japón, y en las demás sedes comenzará el 6 de marzo. Los juegos se jugarán bastante rápido, considerando que las rondas de eliminación comienzan el 13 y la gran final está programada para el 17 de marzo.

Calendario de México para el Clásico Mundial de Béisbol

El camino de México no será sencillo, aunque sí son favoritos para avanzar a la siguiente ronda, al menos en el segundo lugar de su grupo. Los partidos son:



México vs Inglaterra / 6 de marzo / 12:00 horas

Brasil vs México / 8 de marzo / 19:00 horas

México vs Estados Unidos / 9 de marzo / 19:00 horas

Italia vs México / 11 de marzo / 18:00 horas

En marzo se disputará el Clásico Mundial de Beisbol, uno de los más grandes eventos deportivos del próximo año.



México🇲🇽 está en el grupo B con Estados Unidos🇺🇸, Gran Bretaña🇬🇧, Italia🇮🇹 y Brasil🇧🇷.



La selección tiene el talento para armar uno de los equipos más fuertes del…

