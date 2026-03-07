VIDEO: Así se hizo el monoplaza real de la Fórmula 1 hecho con 16 mil barras de chocolate KitKat

La fiebre por el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1 ha llegado a niveles inimaginables, pues en el marco del arranque de la temporada 2026, la icónica marca de KitKat reveló su última creación: un monoplaza tamaño real hecho 100% con barras de chocolate de primera calidad.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que el chocolate de la marca Nestlé presentó su auto compuesto de 16 mil 900 barras de chocolate, lo cual lo convirtió en una pieza única en el mundo y del deseo de millones.

Video del monoplaza de la Fórmula 1 hecho con KitKat

Fue a través de la cuenta oficial de KitKat en Instagram y otras plataformas, que se reveló un video que muestra el proceso exacto de la creación de este monoplaza de la Fórmula 1, el cual fue presentado en Silverstone previo al arranque de la temporada 2026 que inicia este mismo fin de semana del 6 al 8 de marzo.

En la grabación se muestra el proceso de preparación del chocolate, así como las técnicas para la creación del monoplaza, el cual fue creado 100% a mano por especialistas en el manejo de este producto tanto seco como fresco.

Detalles del monoplaza de la F1 de KitKat

Más allá de lo impresionante que puede parecer el video, la realidad es que todo se hace mucho más vistoso con los detalles que se le colocaron al auto de la Fórmula 1 creado al 100 por ciento de chocolate.

El equipo se encargó de la fabricación, pasó más de mil 200 horas en la creación del monoplaza, pues se le colocaron los logos de la marca a precisión “quirúrgica”, además de que fue presentado en la pista de Silverstone previo al inicio de la temporada.

¿Cuándo inicia la temporada de la Fórmula 1?

Vale la pena mencionar que la temporada 2026 de la Fórmula 1 inicia este mismo fin de semana con el Gran Premio de Australia. De momento, los equipos que se han visto más fuertes en las prácticas son Mercedes, McLaren y Red Bull Racing.

