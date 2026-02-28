Que siempre sí; México recupera Mundial de Clavados y torneo es reprogramado

Tras varios días de la polémica por la cancelación del Mundial de Clavados que estaba programado para realizarse del 5 al 8 de marzo de este 2026 en el estado de Jalisco, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, confirmó que el torneo entró en etapa de reprogramación.

Fue a través de un breve mensaje emitido vía redes sociales, que el exclavadista y deportista olímpico mexicano, señaló que el eventó dejó de estar cancelado gracias al respaldo y coordinación con la World Aquatics, la Conade y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente.



Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @SRE_mx, el CODE Jalisco y el @COM_Mexico.

— Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) February 28, 2026

¿Cuándo será el Mundial de Clavos en Jalisco?

A pesar de que se confirmó que el Mundial de Clavados no será cancelado, ni Rommel Pacheco, ni la World Aquatics dieron a conocer la nueva fecha en la que se realizará el torneo en nuestro país.

Fue el mismo Rommel Pacheco quien informó que en los próximos días se darían a conocer las nuevas fechas y programaciones del torneo internacional del deporte olímpico, el cual es uno de los que más frutos le ha dado a la delegación mexicana a nivel internacional.

¿Por qué se había cancelado el Mundial de Clavados en Jalisco?

Fue el pasado 26 de febrero que la World Aquatics emitió un comunicado para informar sobre la cancelación del Mundial de Clavados que se realizaría en Jalisco en marzo próximo, esto luego de la ola de violencia que se vivió en la entidad mexicana por la captura del narcotraficante “El Mencho”.

Dentro del texto, se señaló que la decisión se había tomado luego de las recomendaciones emitidas por algunas embajadas internacionales sobre la visita al estado tapatío, lo cual derivó en la pérdida de confianza por motivos de seguridad.

¿Cuándo es la clasificación para la Copa Mundial de Clavados de Beijing?

Vale la pena mencionar que la clasificación para el Mundial de Clavados Super Final que se llevará a cabo en Beijing, China, será del 1 al 3 mayo de este mismo 2026.

Canciller garantiza seguridad durante la Copa Mundial 2026

