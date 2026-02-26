“Mejor no se hubiera jugado el torneo”, Turco Mohamed critica juegos de la Selección Mexicana sin fecha FIFA

Los juegos de la Selección Mexicana fuera de fecha FIFA siguen dando mucho de qué hablar, pues ahora el técnico del Deportivo Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, lanzó una serie de críticas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los constantes compromisos internacionales a mitad de jornadas de la Liga MX.

Fue en pláticas con el programa Vamos Show, que el estratega argentino mencionó que no tienen caso los compromisos tomando en cuenta que los seleccionados serán concentrados por Javier Aguirre hasta 40 días antes del inicio del Mundial 2026.

¿Qué dijo el Turco Mohamed sobre los juegos de la Selección Mexicana?

En la reciente entrevista que otorgó el ‘Turco’ Mohamed, mencionó que los partidos de la Selección Mexicana fuera de fecha FIFA “son una locura” tomando en cuenta las acciones que implementará la misma FMF previo al Mundial 2026.

"Meten partido a cada rato. Es una locura, porque te lo llevan 40 días antes (los jugadores) y te meten partido todos los días. Para eso directamente que los equipo no juguemos el torneo y listo (...) ahora juegan contra Islandia en miércoles y nosotros contra Chivas el sábado y si perdemos, la culpa es del técnico", expresó el Turco para el podcast Vamos Show.

¿Cómo afectan a los clubes los juegos de la Selección Mexicana sin fecha FIFA?

De acuerdo con el mismo entrenador argenitno, más allá de las convocatorias constantes de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026, los jugadores están comenzando a resentir la carga de trabajo.

Según el ‘Turco’ Mohamed, los pocos días de preparación así como la fatiga de los futbolistas, pueden resultar contraproducentes en lesiones serias para los jugadores tal y como ha ocurrido recientemente con Gilberto Mora, el cual fue diagnosticado con una pubalgia que podría dejarlo fuera del Mundial 2026.

Turco Mohamed niega que busque salir del Toluca

Por otro lado y más allá del tema de la Selección Mexicana, es importante mencionar que Antonio Mohamed dio a conocer que no está en sus planes salir del Deportivo Toluca en la Liga MX.

México sí cumple con los requisitos para el Mundial, asegura la FMF

