Selección Mexicana rojiblanca; revelan convocados para el juego ante Islandia en Querétaro

A menos de una semana del partido amistoso México vs Islandia en Querétaro, la Selección Mexicana lanzó la convocatoria de jugadores que estarán disputando el enfrentamiento ante el combinado europeo en la cancha del Estadio Corregidora este mismo mes de febrero.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las cuentas oficiales de la Selección Nacional revelaron que de nueva cuenta las Chivas serán la base del Tricolor para el partido amistoso, pues de los 21 convocados, siete son del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Convocatoria de la Selección Mexicana para el juego ante Islandia

La lista de los 21 jugadores convocados para el partido México vs Islandia, es la siguiente:

Porteros:

Luis Ángel Malagón: América

Raúl Rangel: Chivas

Carlos Acevedo: Santos

Defensas:

Richard Ledezma: Chivas

Jesús Garza: Tigres

Víctor Guzmán: Monterrey

Israel Reyes: América

Everardo López: Toluca

Jesús Gallardo: Toluca

Diego Campillo: Chivas

Medios:

Erik Lira: Cruz Azul

Erick Sánchez: América

Carlos Rodríguez: Cruz Azul

Denzell García: FC Juárez

Marcel Ruíz: Toluca

Brian Gutierrez: Chivas

Alexis Gutiérrez: América

Delanteros:

Efraín Álvarez: Chivas

Roberto Alvarado: Chivas

Guillermo Martínez: Pumas

Armando González: Chivas

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

¿Cuándo es el México vs Islandia en Querétaro?

Vale la pena mencionar que el México vs Islandia se disputará este próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. El compromiso se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7.

Próximos partidos de la Selección Mexicana

Será hasta el próximo 28 de marzo que la Selección Mexicana volverá a tener actividad con el México vs Portugal, el cual se espera se dispute en la cancha del Estadio Azteca.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.