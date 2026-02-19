Selección Mexicana rojiblanca; revelan convocados para el juego ante Islandia en Querétaro
Nuevamente las Chivas de Gabriel Milito serán la base de la Selección Mexicana para el amistoso ante Islandia; hay varias sorpresas en la convocatoria.
A menos de una semana del partido amistoso México vs Islandia en Querétaro, la Selección Mexicana lanzó la convocatoria de jugadores que estarán disputando el enfrentamiento ante el combinado europeo en la cancha del Estadio Corregidora este mismo mes de febrero.
Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las cuentas oficiales de la Selección Nacional revelaron que de nueva cuenta las Chivas serán la base del Tricolor para el partido amistoso, pues de los 21 convocados, siete son del equipo dirigido por Gabriel Milito.
Convocatoria de la Selección Mexicana para el juego ante Islandia
La lista de los 21 jugadores convocados para el partido México vs Islandia, es la siguiente:
Porteros:
- Luis Ángel Malagón: América
- Raúl Rangel: Chivas
- Carlos Acevedo: Santos
Defensas:
- Richard Ledezma: Chivas
- Jesús Garza: Tigres
- Víctor Guzmán: Monterrey
- Israel Reyes: América
- Everardo López: Toluca
- Jesús Gallardo: Toluca
- Diego Campillo: Chivas
Medios:
- Erik Lira: Cruz Azul
- Erick Sánchez: América
- Carlos Rodríguez: Cruz Azul
- Denzell García: FC Juárez
- Marcel Ruíz: Toluca
- Brian Gutierrez: Chivas
- Alexis Gutiérrez: América
Delanteros:
- Efraín Álvarez: Chivas
- Roberto Alvarado: Chivas
- Guillermo Martínez: Pumas
- Armando González: Chivas
¿Cuándo es el México vs Islandia en Querétaro?
Vale la pena mencionar que el México vs Islandia se disputará este próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. El compromiso se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de Azteca 7.
Próximos partidos de la Selección Mexicana
Será hasta el próximo 28 de marzo que la Selección Mexicana volverá a tener actividad con el México vs Portugal, el cual se espera se dispute en la cancha del Estadio Azteca.
