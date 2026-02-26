Cristiano Ronaldo compra el 25% del Almería de España y estos son sus motivos

Es oficial, Cristiano Ronaldo compró el 25% de la Unión Deportiva Almería, equipo de la segunda división de España y que lucha por ascender a LaLiga. Un movimiento en el mercado que ha sorprendido a millones, pues confirma que el astro portugués se mantendrá cerca del futbol durante mucho tiempo.

La compañía de Cristiano Ronaldo, CR7 SA, a través de su nueva filial, CR7 Sports Investments, hizo oficial la compra de una cuarta parte de las acciones del club español, aunque no se detallaron cifras en el comunicado oficial.

¿Por qué Cristiano Ronaldo compró el 25% del Almería?

"El Bicho" declaró que: "Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club".

Con esto, Ronaldo confirma que ve un amplio potencial en el Almería para crecer deportivamente en un futuro próximo, algo que aumentaría la plusvalía de su inversión si el conjunto español llega a crecer en las competencias europeas.

Además, CR7 ya había comentado que iba a seguir cerca del futbol después de su retiro, aunque había mucha incertidumbre al respecto, considerando que algunos lo veían como director técnico o en otro tipo de funciones.

Almería anuncia que Cristiano Ronaldo compró el 25% de sus acciones

El presidente del Almería aseguró que se encuentran muy contentos de que Cristiano haya elegido su club para invertir. "Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el futbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera".

Asimismo, confirmaron que dicha compra será clave para que el club pueda seguir creciendo de forma exponencial más adelante, considerando que dicha acción con Cristiano Ronaldo podría traerle muchísimos reflectores e ingresos.

