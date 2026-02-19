¡Se cayó el partido en el Cuauhtémoc! Puebla se queda sin España vs Chile rumbo al Mundial 2026

El Estadio Cuauhtémoc se quedó sin uno de los partidos internacionales más atractivos que se proyectaban en la previa del Mundial 2026. El amistoso entre las selecciones de España y Chile, que había sido contemplado para disputarse en Puebla, fue oficialmente cancelado.

A solo unos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, México busca consolidarse como anfitrión no solo del torneo, sino también de duelos de preparación de alto nivel; sin embargo, la capital poblana ya no verá a una de las potencias europeas en su cancha.

Pablo Milad confirma que el amistoso contra España....

Estadio Cuauhtémoc se queda sin el España vs Chile

La noticia fue confirmada por Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, quien explicó que las conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol no llegaron a buen puerto.

De acuerdo con el directivo, el partido nunca estuvo completamente cerrado y España contaba con múltiples ofertas para disputar encuentros en distintas ciudades mexicanas. Esa falta de certeza impidió garantizar el compromiso en Puebla.

"Lo de España nunca fue al cien por ciento... no se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas", explicó el dirigente.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

Milad detalló que la propuesta de jugar en el Estadio Cuauhtémoc formaba parte de las negociaciones, pero finalmente la federación española decidió no avanzar. Con ello, el inmueble poblano pierde la oportunidad de albergar un duelo internacional de alto perfil en la antesala mundialista.

Puebla se queda con el México vs Ghana

Pese a esto, Puebla aún cuenta con el México vs. Ghana, programado para el 22 de mayo de 2026 en Estadio Cuauhtémoc, se trata de uno de los tres amistosos finales antes del Mundial que formarán parte de la fase de preparación de la selección.

No obstante, en el territorio nacional, la selección mexicana se medirá a Portugal en el Estadio Azteca; contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez en Toluca; así como contra Islandia en el Estadio Corregidora en Querétaro.

