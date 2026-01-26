A 11 años de la jugada que lo cambió todo; así vivíamos cuando Patriots y Seahawks se vieron en el Super Bowl XLIX
Sin TikTok, con Obama en el poder y Taylor Swift en su era ‘1989'; así ha cambiado el mundo desde la mítica intercepción de Malcolm Butler en 2015.
El Super Bowl 60 marcará un reencuentro histórico en la NFL: New England Patriots y Seattle Seahawks volverán a verse las caras en el juego más importante de la temporada, once años después de aquel dramático duelo que definió una era.
No solo los equipos son distintos; el mundo, el contexto y hasta la forma de entender el futbol americano han cambiado de manera profunda desde aquella noche de 2015.
A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5— NFL (@NFL) January 26, 2026
¿Qué pasó la última vez que Patriots y Seahawks jugaron un Super Bowl?
La última ocasión que Patriots y Seahawks se enfrentaron fue el 1 de febrero de 2015, en el Super Bowl XLIX . En ese entonces, Tom Brady era el rostro indiscutible de Nueva Inglaterra y Russell Wilson lideraba a una Seattle dominante, famosa por su defensa conocida como la Legion of Boom.
El partido terminó 28-24 a favor de los Patriots, pero quedó marcado para siempre por una de las jugadas más discutidas en la historia de la NFL: la intercepción de Malcolm Butler en la yarda 1, cuando todo apuntaba a que Marshawn Lynch correría el balón para ganar el juego.
Así era el mundo en 2015
Política y panorama internacional
- Estados Unidos era gobernado por Barack Obama, en su segundo mandato presidencial. Donald Trump aún no entraba a la política y faltaba más de un año para su victoria electoral.
- Joe Biden era vicepresidente y la agenda estaba marcada por temas como la reforma de salud (Obamacare) y la recuperación económica tras la crisis de 2008.
- En México, el presidente era Enrique Peña Nieto y su gobierno impulsaba las llamadas reformas estructurales, incluida la energética.
- Angela Merkel lideraba Alemania y era la figura clave de la Unión Europea, mientras que Vladimir Putin ya gobernaba Rusia en medio de tensiones con Occidente.
- El mundo seguía de cerca el conflicto en Ucrania , tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.
Tecnología y redes sociales
- Instagram y Twitter aún no dominaban la conversación como hoy; TikTok ni siquiera existía.
- El iPhone 6 era el teléfono más deseado del momento.
- El streaming "estaba en pañales", las plataformas no producía el volumen de series y películas originales que hoy definen la cultura pop.
Música que sonaba en todos lados
- Taylor Swift dominaba las listas con 1989, el álbum que marcó su salto definitivo al pop
- Mark Ronson y Bruno Mars arrasaban con Uptown Funk, una de las canciones más escuchadas de la década
- Ed Sheeran sonaba fuerte con Thinking Out Loud
- En el mundo latino, Enrique Iglesias y Romeo Santos lideraban la radio, mientras el reguetón aún no alcanzaba el boom global actual
Cine y cultura pop
- Birdman, del mexicano Alejandro González Iñárritu, ganó el Oscar a Mejor Película
- Frozen seguía siendo un fenómeno cultural y Let It Go aún sonaba en todos lados.
- El Universo Marvel apenas comenzaba su expansión masiva
Once años después, Patriots y Seahawks vuelven al Super Bowl en un escenario distinto, con nuevos líderes y viejas heridas abiertas.
