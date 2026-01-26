A 11 años de la jugada que lo cambió todo; así vivíamos cuando Patriots y Seahawks se vieron en el Super Bowl XLIX

El Super Bowl 60 marcará un reencuentro histórico en la NFL: New England Patriots y Seattle Seahawks volverán a verse las caras en el juego más importante de la temporada, once años después de aquel dramático duelo que definió una era.

No solo los equipos son distintos; el mundo, el contexto y hasta la forma de entender el futbol americano han cambiado de manera profunda desde aquella noche de 2015.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

¿Qué pasó la última vez que Patriots y Seahawks jugaron un Super Bowl?

La última ocasión que Patriots y Seahawks se enfrentaron fue el 1 de febrero de 2015, en el Super Bowl XLIX . En ese entonces, Tom Brady era el rostro indiscutible de Nueva Inglaterra y Russell Wilson lideraba a una Seattle dominante, famosa por su defensa conocida como la Legion of Boom.

El partido terminó 28-24 a favor de los Patriots, pero quedó marcado para siempre por una de las jugadas más discutidas en la historia de la NFL: la intercepción de Malcolm Butler en la yarda 1, cuando todo apuntaba a que Marshawn Lynch correría el balón para ganar el juego.

Así era el mundo en 2015

Política y panorama internacional

Estados Unidos era gobernado por Barack Obama , en su segundo mandato presidencial. Donald Trump aún no entraba a la política y faltaba más de un año para su victoria electoral.

, en su segundo mandato presidencial. y faltaba más de un año para su victoria electoral. Joe Biden era vicepresidente y la agenda estaba marcada por temas como la reforma de salud (Obamacare) y la recuperación económica tras la crisis de 2008.

y la agenda estaba marcada por temas como la reforma de salud (Obamacare) y la recuperación económica tras la crisis de 2008. En México, el presidente era Enrique Peña Nieto

Angela Merkel lideraba Alemania y era la figura clave de la Unión Europea, mientras que Vladimir Putin ya gobernaba Rusia en medio de tensiones con Occidente.

y era la figura clave de la Unión Europea, mientras que en medio de tensiones con Occidente. El mundo seguía de cerca el conflicto en Ucrania

Tecnología y redes sociales

Instagram y Twitter aún no dominaban la conversación como hoy; TikTok ni siquiera existía.

como hoy; TikTok ni siquiera existía. El iPhone 6 era el teléfono más deseado del momento .

. El streaming "estaba en pañales", las plataformas no producía el volumen de series y películas originales que hoy definen la cultura pop.

Música que sonaba en todos lados

Taylor Swift dominaba las listas con 1989 , el álbum que marcó su salto definitivo al pop

, el álbum que marcó su salto definitivo al pop Mark Ronson y Bruno Mars arrasaban con Uptown Funk , una de las canciones más escuchadas de la década

una de las canciones más escuchadas de la década Ed Sheeran sonaba fuerte con Thinking Out Loud

En el mundo latino, Enrique Iglesias y Romeo Santos lideraban la radio, mientras el reguetón aún no alcanzaba el boom global actual

Cine y cultura pop

Birdman , del mexicano Alejandro González Iñárritu, ganó el Oscar a Mejor Película

, del mexicano Alejandro González Iñárritu, Frozen seguía siendo un fenómeno cultural y Let It Go aún sonaba en todos lados.

y aún sonaba en todos lados. El Universo Marvel apenas comenzaba su expansión masiva

Once años después, Patriots y Seahawks vuelven al Super Bowl en un escenario distinto, con nuevos líderes y viejas heridas abiertas.



