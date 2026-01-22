Rumbo al Mundial 2026; hora y señal para ver el Panamá vs México en vivo y gratis este jueves

A pesar de no ser fecha FIFA oficial a nivel internacional, este jueves 22 de enero se llevará a cabo el compromiso Panamá vs México, el cual será el primer partido de preparación de la Selección Mexicana de cara al inicio del Mundial 2026 que iniciará en el próximo mes de junio.

El compromiso se llevará a cabo en la cancha del Estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá, por lo cual se espera un lleno total en el inmueble así como un ambiente “hostil” en contra de los dirigidos por Javier Aguirre.

¿A qué hora y por dónde ver el Panamá vs México?

Será en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se dará el silbatazo inicial del compromiso Panamá vs México en el estadio antes mencionado, sin embargo, es importante mencionar que la transmisión arrancará 10 minutos antes con toda la previa.

El compromiso se podrá ver completamente en vivo y en directo a través de la señal de Azteca 7 así como en las plataformas de Azteca Deportes, las cuales tendrán el minuto a minuto y el postpartido de la Selección Nacional.

Jugadores convocados para el Panamá vs México

Vale la pena mencionar que al no ser un compromiso de fecha FIFA oficial, Javier Aguirre solamente convocó a jugadores de la Liga MX para los compromiso Panamá vs México y el Bolivia vs México que ocurrirá este mismo fin de semana.

Los convocados por el “Vasco” son: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López, Jesús Gallardo, Bryan González, Luis Romo, Erik Lira, Denzell García, Diego Lainez, Roberto Alvarado, Iker Fimbres, Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda, Obed Vargas, Marcel Ruíz, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González.

¿Cuándo y a qué hora es el Bolivia vs México?

Será este próximo domingo 25 de enero en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se llevará a cabo el partido Bolivia vs México, esto como parte del cierre de la gira de preparación del Tricolor en enero rumbo al Mundial 2026.

