Dejaron EUA y eligieron a México: FIFA confirma cambio de selección de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez

Ya es oficial, Richard Ledezma (25 años) y Brian Gutiérrez (22 años) han hecho el cambio de selección y la FIFA ha autorizado el trámite. Pese a que ambos jugadores tuvieron minutos con Estados Unidos, ambos jugadores han decidido representar a México de ahora en adelante y su debut podría llegar muy pronto.

Y es que Javier Aguirre decidió convocarlos a ambos para los amistosos de enero 2026 contra Panamá y Bolivia, en partidos de preparación para la Copa del Mundo. Sus nombres en la lista fueron la gran revelación, ya que había muchas dudas sobre si todavía podían ser elegibles para el 'Tricolor'.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma hacen el cambio de selección

Richard Ledezma llegó a Chivas en el verano del 2025 y desde el primer torneo demostró su calidad como lateral/carrilero por derecha, siendo titular indiscutible con el equipo y uno de los mejores jugadores de la Liga MX en esa posición. Tanto que miles pedían su llamado a la selección, considerando que hay pocas opciones en esa zona del campo.

Por su parte, Brian Gutiérrez llevaba más de un año destacando en la MLS como uno de los mejores mediocampistas ofensivos y esto provocó su fichaje con Chivas a comienzos del 2025. Apenas debutó en la Liga MX, pero esto no le importó al 'Vasco' Aguirre y decidió convocarlo, consciente de la calidad que ha mostrado en Estados Unidos.

Así, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado en el que informaron que la FIFA aceptó la elegibilidad de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a la Selección Mexicana, confirmando el cambio de selección de ambos.

La FMF informa: 🗒️ pic.twitter.com/X6rtwbn2dy — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) January 21, 2026

¿Qué pueden aportar Brian Gutiérrez y Richard Ledezma a la selección Mexicana?

Richard Ledezma era una "necesidad" para el ' Tricolor '. Con la lesión de Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez se quedó como el titular en la lateral derecha de México, compitiendo el puesto con Israel Reyes (quien se desempeña más como defensa central), por lo que las opciones de jugadores en esa posición eran escasas.

Ante el alto rendimiento de Ledezma con Chivas, probarlo con la Selección Mexicana es una apuesta importante con el Mundial en puerta, considerando que, si mantiene el nivel y logra demostrarlo con la Selección, podría ser una de las sorpresas en la convocatoria final.

El caso de Brian Gutiérrez es más complicado, ya que hay más competencia en su posición. Brian juega como mediocampista ofensivo, aunque sabe adaptarse en casi toda la media cancha, tal como lo ha demostrado en Chivas. Tiene un buen disparo de media distancia y llegada al área desde segunda línea, aunque su competencia directa es Marcel Ruíz, Charly Rodríguez, Orbelín Pineda, Iker Fimbres, Elias Montiel, Kevin Castañeda e incluso Gilberto Mora.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.