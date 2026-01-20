Ni el Mundial 2026 se salva del SAT; futbolistas extranjeros que jueguen en México deberán pagar impuestos

Si pensabas que los futbolistas y entrenadores que estarán disputando el Mundial 2026 en México estarían libres de pagar impuestos estás en lo incorrecto, y es que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) definió los porcentajes de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que deberán abonar los protagonistas del torneo durante su estancia en el país.

Es importante mencionar que el porcentaje anunciado por las autoridades del SAT, es de conformidad con las reglas publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) de este 2026, por lo cual también se establecen esquemas específicos para gravar los ingresos que perciban los futbolistas residentes en el extranjero.

¿Qué jugadores pagarán ISR en México durante el Mundial 2026?

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades tributarias de México, serán los jugadores que residan en el extranjero quienes deberán pagar el ISR correspondiente en nuestro país, esto en partes proporcionales de los partidos jugados o en los que sean convocados dentro de la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Vale la pena mencionar que para aquellos que vivan en suelo mexicano, deberán pagar un porcentaje diferente al correspondiente para aquellos que vienen del extranjero.

Se mencionó que el impuesto se genera sobre la remuneración base por participar en el Mundial 2026, así como por los premios pagados por asociaciones miembros de la misma FIFA, es decir confederaciones y federaciones.

Tasas aplicables y formas de pago del ISR en México

De acuerdo con el anuncio de las autoridades tributarias en México, la tasa general aplicable será del 25% sobre el ingreso bruto de cada futbolista residente en el extranjero. Además, se detalló que no se contará con la posibilidad de deducciones.

Por su parte, aquellos futbolistas que residan en México deberán pagar el 100% de sus impuestos de conformidad con sus ingresos a lo largo de la Copa del Mundo de la FIFA, la cual iniciará en junio próximo.

Así aplicará el pago de impuestos por futbolistas

A grandes rasgos, si un jugador residente en el extranjero participa en siete partidos del Mundial 2026 y tres de ellos se juegan en nuestro territorio nacional, la autoridad tributaria solamente deberá gravar la proporción correspondiente a esos encuentros y no a la totalidad del tiempo que dure el torneo.

