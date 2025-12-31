Mundial de la FIFA y el regreso del ‘Checo’ Pérez; todo lo que nos espera en el 2026 en el deporte

Si este 2025 fue histórico en materia deportiva por el primer Mundial de Clubes de 32 equipos y los campeonatos en MLB, NFL y demás, el próximo 2026 pinta para ser mejor gracias a la Copa del Mundo de la FIFA, así como por los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en Milán.

Por otro lado, el próximo 2026 también estará marcado por el regreso del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez a los circuitos de la Fórmula 1 con Cadillac, esto tras estar un año fuera de actividad tras su salida de Red Bull Racing.

Lista de eventos deportivos que nos esperan en el 2026

Como era de esperarse el evento deportivo más importante y esperado del año será el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, sin embargo, también habrán campeonatos mundiales de diferentes disciplinas deportivas, así como las temporadas regulares de la NBA, NFL, MLB y demás.

La lista de los eventos deportivos más esperados para el próximo 2026 es la siguiente:

Juegos Olímpicos de Invierno del 6 al 22 de febrero

World Baseball Classic: del 5 al 17 de marzo

Campeonato mundial femenil de la FIFA del 4 al 13 septiembre

Campeonato de Atletismo del 11 al 13 de septiembre

Fórmula 1 a partir de marzo y hasta finales del 2026

Super Bowl de la NFL el 8 de febrero

Grand Slam de tenis a lo largo del año

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Será a partir del próximo 11 de junio y hasta el 19 de julio, que se estará llevando a cabo el Mundial de la FIFA 2026 en México, EUA y Canadá, pues será la cancha del mítico Estadio Azteca el encargado de dar el banderazo de salida del torneo internacional.

Es importante señalar que esta Copa del Mundo será histórica gracias a que será la primera en la que participen 48 combinados nacionales.

¿Cuándo regresa ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1?

Por su parte, será el 6 de marzo próximo que podremos volver a ver al ‘Checo’ Pérez dentro de los circuitos de la Fórmula 1, pues será en esa fecha que dé inicio el Gran Premio de Australia en Melbourne.

