FIFA escaneará digitalmente a los 1248 jugadores del Mundial para mejorar el VAR

El uso de la tecnología en el futbol llegará al siguiente nivel durante el Mundial del 2026, cuando la FIFA se encargue de escanear a los más de mil jugadores y crearles un avatar en 3D para hacer más preciso el trabajo del VAR y también mejorar la transmisión con este gran detalle.

El anuncio se dio durante la jornada inaugural del CES, en la Sphere de Las Vegas, en el evento Lenovo Tech World 2026, donde la FIFA informó su unión con la marca para trabajar en el escaneo de los jugadores durante la Copa del Mundo.

¿Por qué la FIFA escaneará digitalmente a los jugadores durante el Mundial?

El objetivo será tener avatares digitales exactos de cada jugador de las 48 selecciones participantes. Dichos modelos se integrarán a la tecnología del VAR para hacer mucho más precisa la función del fuera de lugar.

Los modelos de cada jugador serían más realistas que los modelos estándar sin rostro que se utilizaron en el Mundial anterior, lo que permitiría que la marcación de los fuera de lugar sea mil veces más rigurosa y sin lugar a especulaciones o polémicas.

Además, se espera que en la transmisión también se puedan ver los avatares de los jugadores en la repetición de las jugadas, provocando una experiencia única para los espectadores. Sin mencionar que también incorporarán la visión del árbitro, quien tendrá una cámara en el pecho para ver las jugadas desde su punto de vista.

¿Realmente funcionará su implementación en el VAR? El único antecedente

Fue durante la pasada Copa Internacional donde la FIFA realizó el primer experimento de escanear a los jugadores. Ocurrió durante el partido Flamengo vs Pyramids y el resultado fue un éxito, aunque ahora se llevará a cabo a escala masiva para el Mundial.

