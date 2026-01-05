¡No todo será el Mundial 2026! Seis eventos deportivos que habrá este año y que son imperdibles

El Mundial de 2026 será el torneo que acaparará los titulares este año, pero eso no es todo. Te encantará saber que el año 2026 promete un calendario repleto de adrenalina, pasión y, sobre todo, grandes eventos deportivos que harán vibrar a los fanáticos de todo el mundo.

Desde competiciones internacionales hasta emocionantes campeonatos, prepárate para vivir cada uno de estos momentos que marcarán el año. ¿Te lo vas a perder?

¿Dónde y cuándo se inaugura el Mundial 2026?

El Mundial 2026 será histórico, no solo por su magnitud, sino porque será la primera vez que tres países, México, Estados Unidos y Canadá, sean los anfitriones de este evento que reunirá a las mejores selecciones de fútbol del planeta. La inauguración será el jueves 11 de junio de 2026, y se llevará a cabo en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México (CDMX).

Este torneo promete ser un espectáculo sin igual, con grandes eventos deportivos 2026 que quedarán grabados en la memoria de los aficionados al fútbol. Pero eso no es todo, el 2026 será un año lleno de otros grandes momentos deportivos, como los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, que te harán disfrutar de los deportes de nieve como nunca antes.

Lista de los mejores eventos deportivos del 2026

Si eres fan del futbol, seguramente estás esperando con ansias el Mundial 2026, pero te recomendamos que también sigas otros 5 eventos deportivos que marcarán este año.

Serie del Caribe: La Serie del Caribe 2026 es el torneo anual de béisbol de campeones de ligas invernales, que se celebrará en Guadalajara, México, del 1 al 7 de febrero. Contará con los campeones de República Dominicana, Puerto Rico, México y Panamá como invitado.

Super Bowl LX: Uno de los eventos deportivos icónicos que se llevan a cabo a principios de año es el Super Bowl , que llega a su edición LX y que contará con el show de medio tiempo de Bad Bunny. Este evento se llevará a cabo el próximo 8 de febrero.

Juegos Olímpicos de Invierno en Italia (2026): Desde el 6 de febrero hasta el 22 de febrero, Italia será la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, una oportunidad para ver en acción a los mejores atletas del mundo en disciplinas como esquí, snowboard y patinaje artístico. Este evento está destinado a ser uno de los eventos deportivos 2026 imperdibles.

Clásico Mundial de Béisbol: Se trata del evento más grande del béisbol internacional en el que 20 equipos esparcidos por todo el mundo se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Se celebrará del 5 al 17 de marzo.

Final de la Champions League: La Final de la Liga de Campeones de la UEFA 2025-26 se jugará en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026. En este evento se define al rey de Europa y donde se escriben páginas que quedan para siempre en la historia del deporte.

Tour de Francia 2026: Uno de los grandes eventos deportivos 2026 más importantes para los fanáticos del ciclismo. La competencia de tres semanas en las carreteras francesas se convierte en un espectáculo lleno de emoción, que contará con la participación de Isaac del Toro. Se llevará a cabo del 4 al 26 de julio.

Este 2026 promete ser un año vibrante para los deportes, con un calendario que hará que no puedas apartarte de las pantallas. ¡Los mejores eventos deportivos 2026 están por llegar y el mundo entero está listo para vivirlos!

