Resultado EN VIVO del Cruz Azul vs Atlas por la Jornada 2 de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Atlas será el encargado de abrir la actividad de la Jornada 2 de la Liga MX este miércoles 14 de enero, pues en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México dará inicio el compromiso en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, inmueble que será el hogar de los cementeros a lo largo del Clausura 2026.

Los 90 minutos del partido se podrán ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming VIX, sin embargo, para aquellos que no podrán seguir el compromiso en directo, a continuación de dejaremos las mejores acciones del Cruz Azul vs Atlas.

Resultado de los primeros 45 minutos del Cruz Azul vs Atlas

Minuto 01: Iniiiiiiiician las acciones en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con el Cruz Azul vs Atlas.

Minuto 08: Gooooool de Cruz Azul. Gabriel "El Toro" Fernández con un potente disparo cruzado, vence al colombiano Camilo Vargas para poner el 1-0 en favor de La Máquina.

⏱️8' | ¡GOOOOOOOL DE LA MÁQUINA! ⚽️

Minuto 12: Amonestación para Agustín Palavecino, jugador de Cruz Azul.

Minuto 18: Los rojinegros de Atlas comienzan a hacerse con la posesión de esférico mientras Cruz Azul aguarda en su cancha.

Minuto 20: Cruz Azul comienza a generar ocasiones de peligro de cara al arco de Camilo Vargas.

Minuto 28: Gooooooooooool de Cruz Azul. José Paradela amplía el marcador tras un cobro de falta de fuera del área. 2-0 en favor de La Máquina.

Minuto 30: Tras un breve dominio del Atlas, los dirigidos por Nicolás Larcamón comenzaron a controlar el esférico en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Minuto 35: Cruz Azul sigue intentando ampliar el marcador. Paradela y Palavecino comienzan a controlar el medio campo de Cruz Azul.

Minuto 40: Rodolfo Rotondi intenta ampliar la ventaja para Cruz Azul sin embargo, su disparo se va por arriba de la portería.

Minuto 45: Se agregan 4 minutos.

Minuto 45 más agregado: Termina la primera mitad con la ventaja de 2-0 en favor de Cruz Azul.

Resultado de los segundos 45 minutos del Cruz Azul vs Atlas

Minuto 46: Inician los segundos 45 minutos del partido Cruz Azul vs Atlas por la Jornada 2.

Minuto 48: Andrés Gudiño evita la caída de su portería tras una buena intervención bajo los tres palos.

Minuto 50: Atlas comienza a mostrarse mejor en el terreno de juego y suma tres tiros a gol en los primeros 5 minutos de la segunda mitad.

Minuto 58: Gabriel Fernández intenta responder a los ataques del Atlas, sin embargo, Camilo Vargas evita el segundo del charrúa en el partido.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlas al partido de la Jornada 2?

Antes que nada, es importante mencionar que el Cruz Azul de Nicolás Larcamón llega después de una dolorosa derrota en su visita a León el pasado sábado 10 de enero de este 2026.

Por su parte, los rojinegros del Atlas llegan al compromiso tras haber vencido por el mínimo marcador al conjunto de Puebla en la Jornada 1 del Clausura 2026, por lo cual el resultado de este compromiso podría catapultar a los de Jalisco o empeorar el arranque para los cementeros.

Alineaciones del Cruz Azul vs Atlas

Cruz Azul:

Andrés Gudiño

Jorge Sánchez

Willer Ditta

Erik Lira

Agustín Palavecino

Jeremy Márquez

Charly Rodríguez

José Paradela

Gabriel Fernández

Rodolfo Rotondi

Gonzalo Piovi

Atlas

Camilo Vargas

Rodrigo Schlegel

Manuel Capasso

Gaddi Aguirre

Gustavo Ferrareis

Aldo Rocha

Diego González

Ezequiel García

Jorge Rodríguez

Paulo Ramírez

Uros Djurdjevic

