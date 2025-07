Encuentran muerto al boxeador mexicano Tony Rodríguez

El boxeador mexicano Pedro Antonio “Tony” Rodríguez fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel, en Arizona, Estados Unidos, después de que disputara un combate en la categoría de Supergallo contra el norteamericano Phillip Vela.

¿Qué se sabe de la muerte del boxeador Tony Rodríguez?

De acuerdo con los primeros reportes, “Tony” Rodríguez, quien era originario de Torreón, Coahuila, fue encontrado sin signos vitales pocas horas después de que regresara a descansar a un hotel de Phoenix, donde se alojaba. El boxeador se durmió, pero ya no despertó.

Según Azteca Deportes, Tony Rodríguez se enfrentó a Philip Vella el 5 de julio, en una función que no fue transmitida de manera masivo. Cuando terminó la pelea, fue encontrado sin vida, hecho que ya se investiga, mientras que la familia trabaja para repatriar su cuerpo.

A través de sus redes sociales, Karla, esposa del boxeador publicó el siguiente mensaje:

“Él bajando de su pelea me llamó, todavía cuando terminaron la función y se fue para el hotel, platicó conmigo, me hizo videollamada, me dijo que iba a salir a comprar su cena y que regresaba porque a las 3:30 de la mañana iban a pasar por ellos para llevarlos al Aeropuerto, fue lo único que yo hablé con él. No sé lo que realmente pasó, algún golpe, no sé qué fue lo que pasó; yo también estoy confundida, hay que esperar a mañana a ver qué es lo que sale en el dictamen de la SEMEFO”.

Repatriación del cuerpo de “Tony” Rodríguez

Para que el cuerpo del boxeador Tony Rodríguez sea repatriado lo más pronto posible, Karla lanzó una campaña a través de la plataforma GoFundMe , con el objetivo de conseguir los fondos necesarios.

