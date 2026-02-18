Atleta inesperado; perro lobo invade pista de esquí en plena competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se están disputando en Milán están siendo un éxito a nivel local e internacional, sin embargo más allá de las competencias de alto nivel que se han disputado hasta el momento, la competencia volvió a ser el centro de la tendencia gracias la invasión de un perro lobo en plena pista de esquí.

Fue durante la carrera libre por equipos de la prueba de esquí de fondo, que el perro lobo ingresó en plena pista para “terminar” la carrera junto al resto de las atletas que estaban cumpliendo con la competencia este miércoles 18 de febrero.

Video del perro lobo invadiendo la pista de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

En el video de menos de 2 minutos de duración, se aprecia el momento exacto en el que el cachorro ingresó a la pista de esquí justo cuando dos atletas estaban por llegar a la meta de la competencia que se disputó este miércoles 18 de febrero.

Dentro de la grabación que se hizo viral a nivel internacional, se ve como el perro lobo estaba parado a un costado de la pista justo en el momento que las atletas pasaron con sus equipos de competencia. Tras ello, el can optó por entrar a la pista para “terminar la carrera”.

Un invité surprise sur le ski de fond. 🥹 Ne cherchez pas, c’est la meilleure photo-finish de ces Jeux de #MilanoCortina2026. 🐶🐕



Suivez-les en intégralité sur Eurosport et @hbomaxfr pic.twitter.com/IEbj3fUKGQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 18, 2026

🇮🇹🐺 | Un 'atleta inesperado': un perro lobo se cuela en una prueba de los Juegos Olímpicos de Invierno. pic.twitter.com/mMKLoQfwwa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 18, 2026

¿Qué pasó con el perro que invadió la competencia de esquí de fondo?

De acuerdo con información que ha surgido desde medios internacionales, el perrito en cuestión es conocido como Nazgul y pertenece a una pareja local que forma parte de la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de este 2026.

Se confirmó que el perrito fue regresado sano y salvo con sus dueños, los cuales aseguraron que Nazgul solamente quería seguirlos para estar cerca de ellos.

¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Vale la pena mencionar que los Juegos Olímpicos de Invierno terminarán hasta el próximo 22 de febrero de este 2026, por lo cual únicamente le restan tres días de competencias dentro de Milán.

