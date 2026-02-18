¡Universidad! Goya será la nueva mascota que alentará a Pumas Femenil

El Club Universidad Nacional presentó este miércoles 18 de febrero a Goya, la nueva botarga femenil del equipo, la cual acompañará a Goyo en los partidos femenil y varonil de Pumas.

El diseño ganador fue parte del concurso Diseño de la botarga femenil Goya, iniciativa con la que buscó reforzar la identidad universitaria y promover la igualdad de género dentro y fuera de la cancha.

"Para favorecer la igualdad y en un ambiente de buscar la visilizacion y la rama femenil que nace en 2017 y que está en las prioridades del club universidad nacional buscamos ser incluyentes", dijo Raúl Gonzalez Pérez.

¡GOYA, BIENVENIDA!



Hay nombres que se gritan con el alma y leyendas que cobran vida. Hoy, el rugido del Estadio Olímpico Universitario tiene un nuevo rostro. 🐾



Llega una nueva integrante al Club Universidad Nacional, Goya, quien ya es parte de nuestra historia y de nuestra… pic.twitter.com/bfeyIHekft — PUMAS (@PumasMX) February 18, 2026

Creador de la botarga es estudiante de la UNAM

El proyecto ganador fue presentado por Raúl Alejandro Morales Reyes, estudiante del posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Morales Reyes cursa la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño y es egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

Su propuesta fue seleccionada entre 53 trabajos registrados en una convocatoria dirigida exclusivamente a la comunidad universitaria.

¿Quién ganó el concurso de la botarga femenil Goya de Pumas?

La convocatoria fue publicada el 7 de abril en Gaceta UNAM, en el portal oficial del club, y cerró el 30 de junio. De las 53 propuestas recibidas, 24 correspondieron a alumnas, 21 a alumnos, cuatro a académicas, dos a académicos, además de una trabajadora y un trabajador de la institución.

El jurado también otorgó mención honorífica a Marisol Zavala Montero, estudiante de la Facultad de Medicina, cuyo diseño destacó por su creatividad y apego a los lineamientos establecidos.

