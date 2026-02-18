inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Así se vivió el Primer Simulacro de 2026 en CDMX y Edomex hoy 18 de febrero

¡Universidad! Goya será la nueva mascota que alentará a Pumas Femenil

¡Ya hay compañera para Goyo! Pumas refuerza su identidad y compromiso con la igualdad de género al presentar a su nueva botarga femenil.

goya mascota de Pumas
Así es Goya la nueva mascota de Pumas Femenil|Hakbar Juárez
Notas,
Deportes

Escrito por: Ximena Ochoa

El Club Universidad Nacional presentó este miércoles 18 de febrero a Goya, la nueva botarga femenil del equipo, la cual acompañará a Goyo en los partidos femenil y varonil de Pumas.

El diseño ganador fue parte del concurso Diseño de la botarga femenil Goya, iniciativa con la que buscó reforzar la identidad universitaria y promover la igualdad de género dentro y fuera de la cancha.

"Para favorecer la igualdad y en un ambiente de buscar la visilizacion y la rama femenil que nace en 2017 y que está en las prioridades del club universidad nacional buscamos ser incluyentes", dijo Raúl Gonzalez Pérez.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Creador de la botarga es estudiante de la UNAM

El proyecto ganador fue presentado por Raúl Alejandro Morales Reyes, estudiante del posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Morales Reyes cursa la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño y es egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán.

Su propuesta fue seleccionada entre 53 trabajos registrados en una convocatoria dirigida exclusivamente a la comunidad universitaria.

Jorge Ruvalcaba se va de Pumas y llega Uriel Antuna

¿Quién ganó el concurso de la botarga femenil Goya de Pumas?

La convocatoria fue publicada el 7 de abril en Gaceta UNAM, en el portal oficial del club, y cerró el 30 de junio. De las 53 propuestas recibidas, 24 correspondieron a alumnas, 21 a alumnos, cuatro a académicas, dos a académicos, además de una trabajadora y un trabajador de la institución.

El jurado también otorgó mención honorífica a Marisol Zavala Montero, estudiante de la Facultad de Medicina, cuyo diseño destacó por su creatividad y apego a los lineamientos establecidos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Pumas UNAM Futbol Deportes

LO MÁS VISTO