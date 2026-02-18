Luchador de WWE comete grave error y muestra el rostro de Rey Fénix sin máscara

La identidad de un luchador es algo extremadamente importante. Quitarse la máscara representa un antes y un después en su carrera y es por eso que durante décadas la industria ha sido muy cuidadosa para no mostrar el rostro de sus enmascarados. Es por eso que este error de un luchador de la WWE podría afectar gravemente al mexicano Rey Fénix.

Fénix llegó a la WWE en el 2025, luego de estar años en otras compañías de todo el mundo, demostrando que es uno de los mejores dentro y fuera del cuadrilátero. Ya es habitual verlo en los shows de la compañía estadounidense y se ha ganado el cariño del público poco a poco; por eso el verlo sin su máscara es una decepción enorme para los aficionados.

Toma Tonga sube foto con Fénix sin máscara

El luchador samoano Toma Tonga, otra estrella de WWE, subió una foto a sus redes sociales en donde aparece junto a un hombre calvo que muchos desconocían, pero al público le tomó poco tiempo darse cuenta de que se trataba de Rey Fénix.

En algunas de las máscaras de Fénix se puede ver que el luchador es completamente calvo, algo tradicional entre enmascarados, además de que la forma de su rostro coincidía con la del luchador que aparece cada semana en el show de Smackdown.

No es un hecho que la persona en la foto sea Rey Fénix, pero las coincidencias son muchas, además de que el mismo Toma Tonga y Rey Fénix ya han luchado anteriormente, por lo que esto solo eleva las posibilidades.

El futuro de Rey Fénix en WWE

La WWE todavía no ha juntado a Penta Zero Miedo y Rey Fénix, quienes sin problemas pueden dominar la división de parejas. Hoy en día, cada uno está por su lado y parece que su camino a Wrestlemania 42 volverá a ir por separado.

Todavía no hay una lucha o un rival claro para Fénix en el magno evento de la WWE, pero fuentes especializadas señalan que podría participar en alguna lucha de escaleras, por equipo o incluso por el campeonato estadounidense.