¡En venta! La franquicia de Seattle Seahawks de la NFL cambiará de dueño y la cifra será histórica

Los Seattle Seahawks, flamantes campeones de la NFL tras conquistar el Super Bowl LX, anunciaron un movimiento que ha sorprendido al mundo del deporte: la franquicia está oficialmente en venta. Esto ocurre apenas 10 días después del título, una combinación poco común considerando la gloria deportiva que acaban de alcanzar.

Anuncian venta de Seattle Seahawks

El patrimonio de Paul G. Allen, cofundador de Microsoft y dueño de los Seahawks hasta su muerte en 2018, confirmó que ha iniciado el proceso formal de venta de la franquicia de la NFL.

La venta está siendo gestionada por el banco de inversión Allen & Company y el bufete Latham & Watkins, y se espera que el proceso se extienda durante la temporada baja de la NFL, con la ratificación final por parte de los dueños de la liga.

¿Cuánto cuesta la franquicia de Seattle Seahawks?

La valoración de los Seahawks ha aumentado de manera exponencial desde que Allen compró el equipo por 194 millones de dólares en 1997. Tras su segunda corona del Super Bowl y el mercado actual de la NFL, analistas estiman que la venta podría alcanzar entre 7 000 y 8 000 millones de dólares o incluso superar esa cifra, lo que la convertiría en la más cara en la historia de la liga.

Desde la transacción récord de los Washington Commanders en 2023 (aproximadamente 6 000 millones), el mercado ha crecido, y los Seahawks están posicionados para ser la próxima gran operación financiera de la NFL.

¿Cuál era el último deseo de Paul Allen para vender la franquicia de Seattle?

Paul Allen, además de su papel en la tecnología, tuvo una destacada influencia en el deporte. Al fallecer en 2018 tras una batalla contra el cáncer, dejó instrucciones claras en su voluntad: que tanto los Seahawks como los Portland Trail Blazers de la NBA fueran vendidos y que los ingresos se utilizaran para apoyar causas filantrópicas.

Su hermana Jody Allen ha administrado los equipos desde entonces y ahora está cumpliendo con esa directriz, iniciando la venta del equipo poco después de su triunfo más reciente.