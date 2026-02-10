Héroes o fracaso; minuto a minuto EN VIVO del Pumas vs San Diego FC por la Concachampions

Este martes 10 de enero en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, dará inicio el Pumas vs San Diego, partido correspondiente a la vuelta de los 16vos de final de la Concacaf Champions Cup y en el cual los dirigidos por Efraín Juárez buscarán darle la vuelta al marcador.

Y es que en el partido de ida de este primer partido de la llave de la también llamada “Concachampions”, los universitarios perdieron por marcador de 4-1 en su visita a San Diego, por lo cual ahora deberán buscar darle la vuelta a la pizarra en la cancha del Estadio de Ciudad Universitaria (CU).

Minuto a minuto de los primeros 45 minutos del Pumas vs San Diego FC en CU

Minuto 01: Inicia el Pumas vs San Diego FC en la cancha del Estadio CU

#R1V #ChampionsCup

⏱ 00’ I 🐾 Pumas (1) 0 🆚 0 (4) San Diego 🔷



Inicia el partido en Ciudad Universitaria

¡Vamos Pumas que se puede! #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/eZ6esIiyoG — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

¿Cómo llegan Pumas y San Diego FC al juego de Champions Cup?

Es importante mencionar que más allá de la derrota 4-1 de los dirigidos por Efraín Juárez en el Pumas vs San Diego, lo universitarios suman un total de tres empates y dos victorias en los últimos cinco partidos de Liga MX que han disputado, lo cual los mantiene en la quinta posición de la tabla general.

El XI que sale esta noche en C.U. en la @TheChampions ante San Diego F.C.🐾🔥⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/MYieHpyFoZ — PUMAS (@PumasMX) February 11, 2026

Por su parte el conjunto de la MLS continúa en su fase de pretemporada de cara al inicio de la próxima campaña, la cual iniciará oficialmente hasta el próximo sabado 21 de febrero con duelos como el Cincinnati vs Atlanta United, el Orlando City vs New York RB y demás.

Nuestros chicos de blue. pic.twitter.com/4yfzU0FcUy — San Diego FC (@sandiegofc) February 11, 2026

¿Cuándo es el próximo juego de los Pumas?

Una vez terminado el partido ante el conjunto de la MLS, los Pumas deberán enfrentar al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el próximo viernes 13 de enero, esto en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República.

Jorge Ruvalcaba se va de Pumas y llega Uriel Antuna

