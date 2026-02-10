Todavía no superamos a Bad Bunny y ya hay fecha y sede para el Super Bowl 2027

Seattle Seahawks se impuso 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl del 2026, Bad Bunny nos regaló un show inolvidable, pero esto ya no importa. La NFL ya avanzó a la siguiente página y anunció los detalles del gran partido para el 2027, donde el juego tendrá lugar en Los Angeles.

Fecha y sede del Super Bowl 2027

El Super Bowl 61 ya comenzó su planeación y espera tener un espectáculo mucho más grande que el que se vivió en la edición 60. Así, para el 2027, el partido será en el SoFi Stadium, en Los Angeles, casa de LA Rams y de Chargers (una oportunidad de oro para ambos equipos).

Por si fuera poco, como sabemos, el Super Bowl tiene lugar las primeras semanas de febrero, sin embargo, para el 2027 tendrá lugar el 14, por lo que coincidirá con el día del amor y la amistad.



Super Bowl 61

61 14 de febrero del 2027

SoFi Stadium, Los Angeles

Cabe destacar que el SoFi Stadium es, para muchos, el mejor estadio del mundo, con una capacidad de 70 mil espectadores y amenidades únicas, incluso entre los estadios de Estados Unidos, los cuales, en su mayoría, son de última generación.

Los equipos que más veces han ganado el Super Bowl

Este 2026, los New England Patriots perdieron una oportunidad dorada para convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL, aunque se mantienen en lo más alto. Así, Patriots y Steelers son los máximos ganadores del Super Bowl, con 6 títulos 'Vince Lombardi' cada uno.

Además, son perseguidos por tres equipos que han conquistado el título en cinco ocasiones, como es el caso de: Dallas Cowboys, San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles. Más atrás en la lista, con cuatro títulos, tenemos a: Green Bay Packers, New York Giants y Kansas City Chiefs.

Así se vivió el Super Bowl LX: Seattle derrota a Patriots

