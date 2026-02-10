Ligan a Franck Ribéry en caso Jeffrey Epstein; ex del Bayern Múnich da su versión

El caso de Jeffrey Epstein sigue dando mucho de qué hablar a nivel internacional pues ahora en medio de los documentos que se han revelado, se señaló al exfutbolista del Bayern Múnich y de la Selección de Francia, Franck Ribéry dentro de los archivos publicados por las autoridades de los Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con la información que se reveló en medios internacioanels de Francia, el nombre del también ex de la Fiorentina de la Serie A apareció en un documebnto anónimo fichado en 2019 dentro de los documentos de Epstein.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Quién es Larry Summers y por qué Harvard lo investiga por su relación con Jeffrey Epstein La controversia derivó en su renuncia al consejo de OpenAI y motivó a Harvard a iniciar una investigación interna para evaluar su posible implicación 19 noviembre, 2025

¿Qué dice el documento filtrado sobre Franck Ribéry y el caso Jeffrey Epstein?

Según la información que se tiene hasta el momento sobre Franck Ribéry dentro de los archivos de Epstein , el futbolista fue citado dentro de un documento anónimo y parcialmente visible en donde se le acusa de supuestas agresiones en contra de una mujer.

De acuerdo con el medio L’Équipe, también se le habría vinculado con una red de prostitución, pese a ello es importante mencionar que esto no representa el inicio de investigaciones en contra del exfutbolista profesional.

Franck Ribéry presentará demanda por filtración de documento

Luego de que se diera a conocer que Franck Ribéry aparece en los documentos Jeffrey Epstein , el abogado del exfutbolista emitió un comunicado en el que anunció que se emprenderán acciones legales en contra de la persona que firmó el documento.

De igual forma, señaló que todo se trata de información falsa que trata desestabilizar al campeón de la Champions League con el Bayern Múnch.

Nombres de personas famosas que han aparecido en los documentos de Epstein

Más allá de Ribéry, los nombres que aparecen en los documentos de Epstein son los siguientes:

Jay-Z

Michael Jackson

Harvey Weinstein

Woody Allen

Bill Clinton

Departamento de Justicia de EUA libera más fotografías de Jeffrey Epstein, destacan Jackson, Jagger y Clinton

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.