Donovan Carrillo regresa al hielo y debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno; resultado de la clasificación

Este martes 10 de febrero, el patinador artístico mexicano Donovan Carrillo hará su esperado debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, buscando de nueva cuenta poner el nombre de México en lo más alto del deporte sobre hielo.

Con 26 años y una trayectoria que lo convirtió en uno de los atletas más seguidos de México en deportes invernales, Carrillo se prepara para enfrentar el programa corto, la primera de dos pruebas que definirán su avance dentro de la competencia de patinaje artístico individual masculino.

La presentación del tapatío está programada para las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y se llevará a cabo en la Milano Ice Skating Arena, sede principal de las pruebas de patinaje en estos Juegos Olímpicos.

¿Qué necesita Donovan Carrillo para avanzar?

En la modalidad de patinaje artístico, el certamen arranca con el programa corto, donde todos los competidores deben ejecutar una serie de elementos técnicos y artísticos en una rutina cronometrada.

En esta fase participan alrededor de 29 patinadores y solo los 24 mejor posicionados avanzarán al programa libre, la siguiente y decisiva instancia del certamen.

Para Carrillo, este primer programa no solo representa su regreso a la pista olímpica después de Beijing 2022 —cuando hizo historia al poner fin a tres décadas de ausencia de México en el patinaje artístico—, sino también la oportunidad de mantenerse en la lucha por un lugar en la final deportiva.

La importancia de avanzar radica en que solo quienes superen este corte tendrán la posibilidad de disputar el programa libre, instancia en que los puntajes se combinan para definir a los medallistas.

