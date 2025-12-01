Los mejores memes del Cruz Azul vs Chivas y el penal fallado por Chicharito
El Chicharito pudo clasificar a Chivas a las semifinales, pero el destino no quiso que así fuera y erró un penal ante Cruz Azul. Los memes no se hicieron esperar.
Tras un partido cargado de emociones Cruz Azul y Chivas se jugaron el último boleto a semifinales de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se puso arriba en el marcador en dos ocasiones, sin embargo los celestes les dieron alcance las mismas dos veces a pesar de por momentos ser superados por los tapatíos que al minuto 83 verían reflejado su esfuerzo y conseguirían un penal que podría sentenciar el pase a la siguiente fase. El destino hizo un llamado a uno de los jugadores históricos, no solo de Chivas, sino de la Selección Mexicana También quien tomó la pelota para reivindicar a la Chivas y retomar el camino tan turbio que ha tenido su carrera desde que volvió. Javier Hernández el Chicharito, se plantó trotó hasta el balón y pateó echando por encima del arco su disparo y las esperanzas rojiblancas de avanzar. Como era de esperarse las redes lo tundieron con memes bastante ingeniosos que te vamos a mostrar aquí.
Mejores memes de Chicharito Hernández
Las redes no perdonan y menos a Javier el Chicharito Hernández , que ya había tenido un pasaje turbio en la web cuando se hizo viral por ciertas declaraciones polémicas en su cuenta de TikTok, por lo que el pasado domingo cuando la pelota le dio la oportunidad de volver a las portadas como héroe y que se hablará de él por el futbol y no por temas extra cancha, el delantero erró su tiro y provocó cientos de memes que lo han puesto en tendencia. Aquí nuestra selección de los mejores:
Me reportan que ya encontraron el balón del penal del Chicharito Hernández 🌖 👽 pic.twitter.com/kPr65BWMgq— FERMOR (@FERMOR_23) December 1, 2025
Diego Dreyfus calculando cuanto dinero le va a sacar al Chicharito Hernández por la terapia que va a necesitar después de fallar el penal y dejar fuera a las Chivas pic.twitter.com/2LgPZrk4FH— Tu Papi Papi, Papi chulo 🎶🎵 (@ElFiguritaa) December 1, 2025
Bienvenido Javier " Chicharito" Hernández al @ClubPueblaMX 👏🎽 pic.twitter.com/sTwBAv3f5G— La Franja Tv (@TvFranja) December 1, 2025
🚨ÚLTIMA HORA🚨— Ale (@Alexei1109) December 1, 2025
El balón que Javier “Chicharito” Hernández mandó a volar quedó perdido y ahora flota en pleno espacio aéreo de la CDMX 😮 pic.twitter.com/0UsbM0u7VY
El balón del Chicharito Hernández después de volar su tiro penal de las Chivas vs Cruz Azul😭😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😭 pic.twitter.com/eg3h6ks0Qe— Capi Abril (@capi_abril) December 1, 2025
Luis Romo cuando le dio el balón para el penal a Javier Chicharito Hernández ⚽️— Futblog (@futblog_) December 1, 2025
Chivas y Cruz Azul #liguillamx #LigaMX pic.twitter.com/zX0Fv5Zkio
Cosas de la patada ⚽️#ÚltimaHora🚨 Encuentran fuera del estadio, el balón con el que el Chicharito Hernández pateo el penal, y que falló, durante el partido Chivas vs Cruz Azul #buenasTardes #Pumas #Chivas #FelizLunes #Chicharito #cdmx #Grandeza #GrandezaDePresidente pic.twitter.com/HamXM1lHVe— David Schiaffino R. (@SchiaffinoDavid) December 1, 2025
