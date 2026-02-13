Y previo al Clásico Nacional… definen futuro de Brian Rodríguez en el América tras oferta de Europa

A unas cuántas horas de que se dispute el Clásico Nacional Chivas vs América, se dio a conocer que Las Águilas recibieron una millonaria oferta por el atacante uruguayo, Brian Rodríguez, el cual en temporadas pasadas fue pretendido por clubes de Arabia Saudita, la MLS y sudamérica.

De acuerdo con información de medios deportivos nacionales e internacionales, fue el histórico club ruso CSKA Moscú, quien envió una oferta superior a los 10 millones de dólares para hacerse de los servicios de “Rayito”, el cual se ha mantenido como una pieza fundamental en el ataque del equipo de André Jardine.

CSKA de Moscú lanza oferta millonaria por Brian Rodríguez

Según la información que reveló el periodista argentino César Luis Merlo, el América recibió una oferta de 11 millones de dólares del club ruso para hacerse con los servicios del seleccionado nacional de Uruguay.

Y es que a pesar de que la ventana de transferencias finalizó formalmente en México, el conjunto ruso aún puede hacer incorporaciones hasta el próximo 19 de febrero, fecha en la que se cierra el mercado a nivel internacional.

¿Brian Rodríguez saldrá del América este Clausura 2026?

Luego de que se dieran a conocer los detalles sobre la supuesta salida de Brian Rodríguez al futbol de Europa, medios nacionales han confirmado que el uruguayo no saldrá de Coapa al menos en este Clausura 2026 de la Liga MX, esto gracias a que la directiva azulcrema no tiene intenciones de desprenderse del charrúa.

A pesar de ello, es importante mencionar que el conjunto europeo puede convencer a la directiva de Las Águilas con el aumentar la propuesta contractual tanto para el futbolista, como para el equipo mexicano.

