El Clásico de México; hora y señal para ver el Chivas vs América por la Jornada 6 de Liga MX

Este 14 de febrero y en pleno marco del Día del Amor y la Amistad, se estará llevando a cabo el primer Clásico Nacional de la Liga MX, Chivas vs América, partido que podría dejar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación del torneo Clausura 2026.

Será en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que estará dando inicio el primer Clásico Nacional del 2026 desde la cancha del Estadio Akron en Guadalajara, inmueble que espera contar con un lleno total para el compromiso.

¿Por dónde ver el Chivas vs América del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tal y como todos los partidos de local del Guadalajara, el Chivas vs América se podrá completamente en vivo y en directo a través de la plataforma Prime Video, la cual iniciará con la transmisión del cotejo desde 10 minutos antes del silbatazo inicial.

Es importante mencionar que el costo de esta plataforma de streaming es de 99 pesos en su plan básico con anuncios, así como de 149 pesos en su paquete sin cortes comerciales para ver todo el partido sin interrupciones.

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico Nacional?

A diferencia de los últimos dos años en donde los de Coapa dominaron la Liga MX y llegaban al Clásico Nacional como el más fuerte, para el partido del Clausura 2026 parece que los papeles se invirtieron, pues ahora son las Chivas quienes llegan como el rival a vencer.

Y es que de momento los dirigidos por Gabriel Milito suman 5 triunfos al hilo lo que los mantiene en la primera posición de la tabla general con 15 unidades, mientras que el América marcha en la octava posición con solo 8 unidades cosechadas.

Últimos resultados del Chivas vs América

Vale la pena mencionar que en los últimos 6 partidos Chivas vs América, se ha registrado un total de 3 empates, dos victorias para Las Águilas y una más para el chiverío.

