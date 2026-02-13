Aún sin medalla, Donovan Carrillo conquista los Juegos Olímpicos de Invierno

Durante la tarde de este viernes 13 de febrero se llevó a cabo la final de patinaje sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán y Cortina d’Ampezzo, Italia, lo cual representó la última participación del mexicano Donovan Carrillo en la disciplina antes mencionada.

El mexicano llegó con altas expectativas a la edición de este 2026, pues desde que en el pasado 2022 se convirtió en el primer patinador artístico azteca en competir en las olimpiadas invernales en 30 años, Carrillo compitió en Mundiales, así como en torneos internacionales en la disciplina.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo en la final de patinaje?

Fue al ritmo de “My Way” de Elvis Presley, que Donovan Carrillo ingresó a la pista en Milán para realizar su rutina ante miles de espectadores y los jueces. Tras su presentación, el mexicano logró conseguir una puntuación de 219.06 puntos, lo cual lo puso en la primera posición de manera momentánea.

Sin embargo y con el paso de la competencia, el atleta mexicano fue perdiendo posiciones hasta terminar en el lugar 22 de la gran final de Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de este 2026.

Donovan Carrillo se afianza como uno de los atletas mexicanos más prometedores

Si bien es cierto que históricamente se tiene la percepción que solamente los campeones son los que destacan en los torneos internacionales, la realidad es que el caso de Donovan Carrillo es completamente diferente.

Y es que el avanzar a una final de los Juegos Olímpicos representa haber dejado en el camino a cientos de atletas de diferentes nacionales, esto para ser considerado como el dentro de los 30 mejores patinadores a nivel internacional.

¿Cuándo volverá a competir Donovan Carrillo en patinaje?

Luego de su participación en estos Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo volverá a la pista hasta finales de marzo cuando compita en el campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2026 en República Checa.

