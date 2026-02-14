Chivas vs América: el número duro que exhibe al Akron como “casa” de Las Águilas en fase regular

El Clásico Nacional Chivas vs América sin lugar a dudas es el partido más importante y esperado de todo el futbol mexicano, pues se enfrentan dos de los clubes más ganadores de la Liga MX, así como quienes tienen más afición dentro y fuera de la República Mexicana.

Para este torneo Clausura 2026 de la Liga MX los dirigidos por Gabriel Milito buscarán romper una racha negativa que mantienen ante su acérrimo rival desde hace casi 10 años, pues los “Chivahermanos” no han podido vencer a los Azulcremas en calidad de local desde que el iPhone X estaba en tendencia mundial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

América, Chivas y Cruz Azul aún pueden fichar bajo estas condiciones de la Liga MX Por reglamento de la Liga MX, todos los equipos aún podrán realizar fichajes hasta el próximo 6 de marzo pero con algunas condiciones y candados. 11 febrero, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Chivas ganó un Clásico Nacional de local en fase regular?

De acuerdo con los registros históricos de la Liga MX y plataformas como Transfermarkt, la última vez que el Rebaño ganó el Clásico Nacional Chivas vs América en temporada regular (sin liguilla o torneos internacionales) dentro del Estadio Akron, fue en el torneo Clausura 2017 cuando vencieron a Las Águilas 1-0 con anotación de Ángel Zaldívar.

Desde entonces, las Chivas suman un total de cuatro empates y tres derrotas ante el América en la fase regular de la Liga MX.

A pesar de ello, es importante recalcar que sí se han dado victorias de las Chivas sobre el América, sin embargo estás han ocurrido en liguillas (y que terminaron la eliminación del Rebaño), así como en Concacaf Champions Cup.

Últimos resultados del Chivas vs América

Si estás pensando meterle unos cuántos pesitos al famoso Clásico Nacional, es importante revisar las estadísticas de torneos pasados para conocer las mejores opciones. Los últimos resultados del Chivas vs América en todas las competencias son los siguientes:

Apertura 2025: América 1-2 Chivas

Concacaf Champions Cup: América 4-1 Chivas (global)

Apertura 2024: América 1-0 Chivas

Clausura 2025: Chivas 0-0 América

Clausura 2024: América 1-0 Chivas

¿A qué hora y por dónde ver el Chivas vs América?

Vale la pena recordar que el Chivas vs América del Clausura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 14 de febrero en punto de las 21:00 horas desde la cancha del Estadio Akron.

México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.