El “Tridente” es mexicano; Isaac del Toro gana la Tirreno-Adriático 2026 y confirma su gran inicio de temporada

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a hacer historia en el ciclismo internacional al proclamarse campeón de la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario WorldTour.

El corredor del UAE Team Emirates confirmó su dominio este domingo al defender el liderato en la última etapa y asegurar el título de la llamada “Carrera de los Dos Mares”.

Con ese resultado, el mexicano solo tuvo que mantener el control del pelotón durante la última jornada para quedarse con el histórico “Tridente”, trofeo que distingue al ganador de la competencia.

💙 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐨, 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢



💙 𝐈𝐬𝐚𝐚𝐜 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐨𝐫𝐨, 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐰𝐨 𝐬𝐞𝐚𝐬 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢



📸 MirrorMedia #TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/HwtzlnFXXb — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2026

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Así llegó Del Toro a la carrera

El corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG llegó a la etapa final con el liderato prácticamente asegurado gracias a su actuación en la etapa reina disputada un día antes.

En ese tramo decisivo, Del Toro lanzó un ataque en el ascenso final hacia Camerino que le permitió ganar la etapa y ampliar la diferencia en la clasificación general frente a sus rivales directos.

Isaac del Toro nos cuenta sus inicios en el ciclismo

Isaac del Toro hace historia para México

La victoria representa un momento histórico para el ciclismo mexicano, ya que Del Toro se convirtió en el primer corredor del país en conquistar la clasificación general de esta carrera italiana.

El triunfo se cimentó en la sexta etapa, considerada la más exigente del recorrido. Fueron cerca de 188 kilómetros con más de cuatro mil metros de desnivel, donde el mexicano respondió a los ataques de sus rivales y definió la victoria con un cambio de ritmo en los últimos metros.

Video de la victoria de Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de UAE El mexicano Isaac del Toro consiguió el triunfo con un dramático sprint en la última recta de la carrera 16 febrero, 2026

Arranque de temporada perfecto tras ganar el UAE Tour

El título en la Tirreno-Adriático confirma el espectacular inicio de temporada de Isaac del Toro. Apenas semanas antes, el mexicano también se coronó campeón del UAE Tour 2026, su primer triunfo en la clasificación general de una carrera WorldTour.

Estos resultados consolidan al joven ciclista como una de las principales promesas del pelotón internacional. Con apenas 22 años, el corredor bajacaliforniano ha demostrado capacidad tanto en etapas de montaña como en carreras por etapas, características que lo perfilan como un contendiente para pruebas aún más grandes del calendario.

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