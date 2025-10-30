¡El clásico de los billetes! Valor en conjunto de Monterrey y Tigres, supera a 5 equipos juntos de Liga MX

Este próximo sábado 1 de noviembre se vivirá una edición más del Clásico Regio entre los Rayados de Monterrey y el Club Tigres, equipos de la Liga MX que son catalogados por la plataforma Transfermarkt como algunos de los más valiosos en lo económico dentro del futbol mexicano.

Y es que de acuerdo con este portal de análisis económico y de rendimiento futbolístico, el valor en conjunto de los Rayados y Felinos supera la barrera de los 140 millones de dólares, lo cual es superior incluso a la suma del “costo” de plantillas de otros cinco equipos de la Liga MX.

¿Cuánto valen las plantillas de Monterrey y Tigres?

De acuerdo con Transfermarkt a pesar de que las escuadras son consideradas como algunas de las que tienen un promedio de edad avanzado, el valor actual de la plantilla del Monterrey es de 70.30 millones de dólares, mientras que el de los Tigres es de 70.75 millones de billetes verdes.

Con esto y sumando los valores establecidos por esta plataforma, en el terreno de juego que se dispute el Clásico Regio de este Apertura 2025 se tendrán un total de 141.05 millones de dólares “en disputa”.

Valor en conjunto de Monterrey y Tigres supera a 5 equipos de la Liga MX

Tomando en cuenta esos 141.05 millones de dólares antes mencionados, los dos conjuntos regiomontanos superan en valor conjunto a otros cinco equipos de la Liga MX tales como el Puebla, Querétaro, Mazatlán, Atlas y Santos Laguna.

El valor de estas cinco plantillas en conjunto no supera la barrera de los 140 millones de dólares, pues según la plataforma, sus escuadras valen lo siguiente:

Puebla: 21.23 mde

Querétaro: 21.88 mde

Mazatlán: 25.93 mde

Atlas: 29.20 mde

Santos: 31.05 mde

¿Cuáles son los equipos más valiosos de la Liga MX según Transfermarkt?

Más allá de que estos cinco equipos de la Liga MX no superan siquiera la barrera de los 35 millones de dólares en cuanto al costo y valoración de sus plantillas, la realidad es que en el futbol mexicano existen proyectos ambiciosos y con inversiones fuertes.

El top 5 de los equipos del futbol azteca más valiosos es:

América: 107.40 mde

Cruz Azul: 82.10 mde

Toluca: 75.80 mde

Tigres: 70.75 mde

Monterrey: 70.30 mde

