¡Todos contra Toluca! Fecha, hora y días de los cuartos de final de la Liguilla 2025

Tras poco más de dos semanas de espera, por fin se sabe cuáles serán todos los duelos de la Liguilla 2025 en su etapa de cuartos de final que se jugarán esta misma semana donde 7 equipos arrancan la carrera por arrebatarle el título a los Diablos Rojos de Toluca que buscan el bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed.

Una vez que se jugó la fase de Play In, se han definido los cuartos de final de la Liguilla 2025 de la Liga MX y en adn Noticias te contamos cómo y cuándo se jugarán estos duelos.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Liguilla 2025?

Los duelo de los cuartos de final están definidos y la Liguilla 2025 está lista para jugarse de la siguiente forma:

Toluca vs Juárez: Partido de ida el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido de vuelta el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez

Partido de ida el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido de vuelta el sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Díez Tigres vs Tijuana: Partido de ida el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente. Partido de vuelta el sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario.

Partido de ida el miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente. Partido de vuelta el sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario. Cruz Azul vs Chivas: Partido de ida el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron. Partido de vuelta el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario de CU.

Partido de ida el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron. Partido de vuelta el domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario de CU. América vs Monterrey: Partido de ida el jueves 27 de noviembre en el Estadio BBVA. Partido de vuelta el domingo 30 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tabla general de la Liga MX

Tras 17 jornadas de la fase regular, así quedó la tabla general de la Liga MX:

Toluca / 37 puntos Tigres / 36 puntos Cruz Azul / 35 puntos América / 34 puntos Monterrey / 31 Chivas / 29 puntos Tijuana / 24 puntos Juárez / 23 puntos Pachuca / 22 puntos Pumas / 21 puntos San Luis / 13 puntos Santos / 13 puntos Atlas / 13 puntos León / 12 puntos Mazatlán / 11 puntos Querétaro / 11 puntos Necaxa / 9 puntos Puebla / 8 puntos

