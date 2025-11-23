Tigres, el equipo más grande de la Liga MX Femenil, suma un nuevo título

Desde que se fundó a finales del 2016, la Liga MX Femenil ha sido dominada por unos cuantos equipos. Este torneo Apertura 2025 no ha sido diferente y ahora, tenemos un nuevo título para Tigres.

La final entre Tigres y América Femenil fue una de las mejores en los últimos años, con una lluvia de goles en el partido de ida y con un partido muy cerrado en la vuelta, que se definió por pequeños detalles.

Final de ida de la Liga MX Femenil Apertura 2025

La primera parte de la final terminó 3-3, en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde América fue local. Por parte de las ‘Águilas’ anotó Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert, pero después las ‘Amazonas’ empataron el encuentro con las anotaciones de Sandra Mayor, Christinah Thembi y Jennifer Da Silva.

Tigres vs América, la final de vuelta que decidió el título

Luego de un increíble empate en la ida, el partido de vuelta fue mucho más cerrado. De hecho, el marcador se abrió al minuto 19, cuando Diana Ordóñez aprovechó un error del América para poner en ventaja a Tigres Femenil y cerrar así el primer tiempo, 1-0 (global de 4-3).

En la segunda parte, aunque el América lo intentó hasta el último minuto, no pudo empatar las acciones, ya que Tigres dominó el partido con la posesión de balón e incluso con más acciones de peligro. Con esto, las 'Amazonas' firmaron su séptimo título de la Liga MX Femenil .

Los títulos de Tigres en la Liga MX Femenil

No existe ningún debate ni duda, Tigres es el equipo más grande de la Liga MX Femenil con amplia diferencia. Con este título ha llegado a 7 campeonatos de liga, ampliando su condición de el equipo que más veces ha ganado el torneo.

Para darnos una idea, Tigres tiene 7 títulos, Rayadas tiene 4, América y Chivas tienen 2, y Pachuca tiene 1. Con esto queda claro que las ‘Amazonas’ son el equipo más dominante de la Liga.

Ahora, las ‘Felinas’ pueden presumir los títulos del Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025.

