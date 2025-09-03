No es broma: Cristiano Ronaldo podría venir a jugar a México el próximo 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está muy cerca de cerrar un acuerdo para que la Selección Azteca se mida ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el llamado “Coloso de Santa Úrsula”, esto como parte de la ceremonia de reapertura del estadio que se convertirá en tres veces mundialista en el 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, la FMF está buscando que CR7 y compañía vengan a la Ciudad de México (CDMX) en la última fecha FIFA previo al arranque del Mundial 2026, la cual también representará la reapertura del Estadio Azteca tras meses de remodelación.

¿Cómo van las negociaciones para el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

Sin dar mayores detalles, se ha reportado que las negociaciones entre la FMF y los altos mandos de la Selección de Portugal van muy avanzadas, por lo cual en las próximas semanas se podrían tener más detalles sobre el acuerdo.

Pese a ello, es importante señalar que la Federación Mexicana está buscando un partido de alto impacto para darle el banderazo de salida al nuevo Estadio Azteca, por lo cual la figura de Cristiano Ronaldo y Portugal parten como prioridades.

¿Cuándo podría ser el México vs Portugal en el Estadio Azteca?

En caso de que se cierre el partido amistoso México vs Portugal, el cotejo se podría llevar a cabo en la cancha del Estadio Azteca en marzo del próximo 2026, mes en el cual se estará realizando la última fecha FIFA de cara al inicio del Mundial de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá.

Tomando en cuenta las fechas FIFA de años anteriores, se podría deducir que el juego en el que México se vuelva a medir ante CR7 podría ocurrir en los últimos días del mes antes mencionado.

¿Cuántas veces ha jugado Cristiano Ronaldo contra la Selección Mexicana?

Vale la pena señalar que en caso de cerrarse el cotejo amistoso, esa no sería la primera vez que la Selección Mexicana se mida ante los comandados por Cristiano Ronaldo, pues en 2006 el conjunto tricolor se midió ante Portugal en el Mundial de Alemania.

Fue hasta la Copa Confederaciones del 2017 que CR7 se volvió a medir ante el combinado nacional de nuestro país. En ese entonces, el ex del Real Madrid aportó una asistencia para poner el empate 2-2 en Rusia.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Es importante señalar que el Mundial 2026 está programado para iniciar a mediados de junio del próximo año, por lo cual restan meses para conocer como se disputarán todos los partidos, así como para el inicio de la máxima fiesta del futbol a nivel internacional.

