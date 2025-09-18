Entrevista con Renata Zarazúa: ¿Qué sigue para la mejor tenista de México?

El 2025 se ha convertido en el año en el que el mundo conoció a Renata Zarazúa , quien ya es la mejor tenista de México y que también ha demostrado que puede vencer a la élite mundial con actuaciones históricas.

Los triunfos de Renata Zarazúa en Grand Slam

Este 2025 el mundo del tenis comenzó a escuchar el nombre de Renata Zarazúa gracias a sus actuaciones en los torneos de Grand Slam. Primero, en el Abierto de Australia, venció a Taylor Townsend en la primera ronda, luego de imponerse en tres sets. Después cayó en la segunda ronda ante Jasmine Paolini.

Más adelante, en Wimbledon, Renata volvió a conseguir la victoria en la primera ronda, imponiéndose a Yanina WIckmayer, aunque otra vez cayó en la segunda ronda, a manos a Amanda Anisimova.

Sin embargo, su victoria más importante llegó en el US Open; cuando fue emparejada con la anfitriona Madison Keys (número 6 del ranking mundial) todos aseguraban que Renata quedaría eliminada en la primera ronda, pero no fue así. Aunque cayó en el primer set, logró empatar el juego en el segundo y darle la vuelta en el tercero, con un logro histórico para el deporte mexicano.

“Era la primera vez que jugaba en ese estadio y la gente me apoyó mucho. Es uno de esos partidos que se queda guardado en mi carrera”, dijo Renata al recordar el juego. Y por si había dudas, confirmó que sí: “Sí, es el logro más especial de mi carrera, o al menos en el top 2 o 3 de la lista”.

La gran meta de Renata Zarazúa

Si bien los torneos a nivel internacional han sido los que han puesto todos los reflectores en Renata, cuando le preguntamos cuál es su gran meta, ella fue muy clara:

“Mi meta es ganar un torneo en México. Eso sería para mi lo máximo, más que un número de ranking, ganar un torneo en México sería algo con lo que yo me podría retirar tranquila”

Aunque claro, Rena está consciente de que jugando como local tendrá una mayor presión, pero eso no le impedirá buscar el título en un Guadalajara, Mérida o Acapulco, con la esperanza de que ese éxito llegue más temprano que tarde.

