Tristeza infinita: El luto que conmueve a los fanáticos de ‘Rocky’

A los 83 años, el actor estadounidense Burt Young, conocido por su papel como Paulie en la saga de películas ‘Rocky’ , nos ha dejado. Su partida, ocurrida el pasado 8 de octubre en Los Ángeles, Estados Unidos, ha conmocionado a fanáticos y colegas por igual, quienes recuerdan con cariño su inigualable contribución al mundo del cine.

La noticia fue anunciada por Anne Morea Steingieser, la hija de Burt Young, en un comunicado publicado en el The New York Times , que no proporcionó detalles sobre la causa de su fallecimiento, lo que deja en el aire interrogantes sobre los últimos momentos del actor.

Otros proyectos además de ‘Rocky’

Burt Young no solo dejó su huella en la franquicia ‘Rocky’, sino que también destacó en una serie de películas y programas de televisión aclamados a lo largo de su carrera, incluyendo obras maestras como “Chinatown,” "Érase una vez en América” y “Los Soprano”. No obstante, fue a través de su interpretación de Paulie Pennino, el leal amigo de Rocky Balboa, que alcanzó fama internacional y el cariño de millones de espectadores en todo el mundo.

El personaje de Paulie se convirtió en un pilar fundamental de la saga ‘Rocky’, apareciendo en las seis películas, siempre caracterizado por su temperamento enojón y áspero, pero al mismo tiempo revelando una gran lealtad hacia el legendario boxeador de Filadelfia.

Sylvester Stallone , intérprete de Rocky Balboa, expresó su tristeza por la partida de su amigo y colega a través de sus redes sociales:

Para mi querido amigo Burt Young. Fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho

Burt Young fue nominado al premio Óscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su destacada actuación en la película ‘Rocky’ en 1977, lo que subraya su talento y contribución al séptimo arte.

