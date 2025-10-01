¡Con una curva elevada! Así es la pista de F1 que construyó Arabia Saudita

Arabia Saudita llegó a la F1 para quedarse. Hasta ahora, su Gran Premio tiene lugar en el circuito urbano de alta velocidad de Yeda, sin embargo, ya comenzaron a construir una nueva pista mucho más espectacular en Qiddiya, proyectado para ser el recinto del automovilismo más moderno del mundo.

Arabia compartió imágenes digitales de su nuevo circuito de 321 km, diseñado por el expiloto de la F1, Alex Wurz, junto con el conocido diseñador de circuitos Hermann Tilke. Uno de los grandes atractivos de este nueo circuito es que tendrá una curva elevada hasta 70 metros de altura.

Primeras imágenes de la nueva pista de F1 en Arabia Saudita

Las primeras imágenes que se han compartido han ilusionado a millones de fanáticos del automovilismo, ya que será como traer una pista de videojuegos a la vida real, en donde el espectáculo estará asegurado en cada curva.

Un circuito que combina las virtudes de los estilos tradicionales de carreras, con los trazos urbanos, pero que buscará innovar con varias configuraciones y secciones de alta velocidad, junto con 21 curvas que demostrarán la habilidad de los pilotos.

La nueva “Qiddiya Speed Park” promete ser el nuevo referente de la Fórmula 1 cuando quede lista y podría hacer que miles de aficionados se interesen más por el deporte, además de que podría incrementar la cantidad de patrocinadores en la competencia.

Otro aspecto fundamental será la vista en vivo. Aseguran que las tribunas tradicionales serán sustituidas por “miradores y terrazas” en donde la carrera se podrá observar de una manera nunca vista.

Por si fuera poco, la pista formará parte de un complejo comercial en donde también habrá una montaña rusa de Six Flags que se podrá ver desde la pista y viceversa.

¿Cuándo estará lista la nueva pista de F1 de Arabia Saudita?

Cabe destacar que el nuevo circuito no será exclusivo de la Fórmula 1 ; al igual que las pistas de otros países, también podrá servir para competiciones de Moto GP, WEC, Fórmula E y todo tipo de eventos de motor.

La fecha estimada para inaugurar la nueva pista de Arabia Saudita es el 2028, considerando que el actual circuito de Jeddah está programado para albergar los eventos de F1 hasta el 2027.