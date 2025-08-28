Así es Win, el perrito del Arsenal que los acompaña hasta en campañas publicitarias

El Arsenal tiene una estrella que no necesita meter goles para ganarse el corazón de todos: Win, un perrito labrador color chocolate que se ha convertido en parte esencial de la familia gunner.

Desde su llegada a las instalaciones de London Colney en 2023, el can acompaña al club en entrenamientos, partidos e incluso en campañas publicitarias, donde roba cámara con su simpatía.

La importancia del Win en un equipo como Arsenal

En la más reciente sesión de fotos del Arsenal Femenil , Win volvió a ser protagonista entre abrazos y caricias de las jugadoras, confirmando que no es una simple mascota, sino un verdadero emblema de unión y alegría.

La presencia del perro ha sido adoptada con entusiasmo tanto por el equipo varonil como por el femenil, generando un ambiente más cercano y familiar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

Mikel Arteta y la filosofía de la “familia” en el Arsenal

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta , fue quien impulsó la llegada de Win al club. En declaraciones oficiales, explicó que la intención fue reforzar el sentido de comunidad dentro de la institución:

“Siempre hablamos de la familia y de estar conectados. Creo que todavía hay cosas en el club que se pueden hacer para acercarnos más a la gente, mostrar cariño. Elegí a Win con mucho cuidado porque representa a la perfección quiénes somos ahora. A todos nos encanta ganar y Win nos recuerda eso”, explicó en 2023.

El estratega español destacó que la reacción de los jugadores y el personal ha sido “increíble”, ya que el perro se integró como un miembro más del vestidor, capaz de cambiar el ánimo en cuestión de segundos.

El impacto de Win fuera de la cancha

La llegada de Win también implica una responsabilidad. Arteta subrayó que el equipo no solo recibe afecto del labrador, sino que también tiene la tarea de cuidarlo y atender sus necesidades emocionales.

“Win necesita que le rindamos cuentas porque también tenemos que cuidar de ella, de sus emociones y de lo que necesita”, puntualizó.

Además de reforzar la convivencia en el club, Win ha trascendido al ámbito mediático. Su presencia en campañas publicitarias del Arsenal lo ha convertido en un símbolo de cercanía con los aficionados, quienes lo identifican como parte del espíritu gunner.

